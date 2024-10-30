Волонтеры в Ногинске помогли жительнице Риги найти могилу брата

Маргарита Федоровна несколько лет самостоятельно искала возможность найти могилу брата, но поиски не увенчались успехом. После обращения в совет ветеранов Богородского округа удалось помочь ей. Помогли волонтеры округа. Они нашли могилу. Отряд два раза выезжал на кладбище. Ребята провели уборку на участке, убрали траву, собрали мусор, покрасили ограду, обновили цветочницу, помыли надгробный памятник. После того, как Маргарите Шляпцевой отправили фотографии благоустроенного захоронения - женщина в телефонном разговоре в первую минуту не могла вымолвить и слова из-за слез. Она поблагодарила за оказанную помощь и искренний отклик.

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Необычная просьба поступила в Совет ветеранов Богородского округа от жительницы Риги Маргариты Шляпцевой. Женщина просила помочь в поисках места захоронения брата Гаврила Ларина, захороненного на старом Ногинском кладбище в 1970-м году. Маргарита не может выехать в Россию из-за ограничений со стороны правительства Латвии и очень переживала, что могила останется без присмотра.