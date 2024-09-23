Волонтеры в Лосино-Петровском помогут пенсионерам на акции «Добрые дела»

Читайте нас в:

Танцевальные коллективы «Драйв» и «Импульс» из Дмитрова приняли участие во всероссийском конкурсе искусств и творчества «Звезды светят в Москве». Они стали лауреатами первой и второй степеней.

«Звезды светят в Москве» - это масштабный многожанровый фестиваль-конкурс музыкально-песенного и танцевального творчества. На него заявляются талантливые исполнители из России и стран СНГ.

Танцевальный коллектив «Драйв» Костинского сельского Дома культуры стал лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный танец». Ребята исполнили номер «Стиляги». Танцоры «Импульса» стали вторыми с номером «Вера» в той же номинации.

Оба коллектива удостоили гран-при всероссийского конкурса, а руководителю Юлии Хлоповой вручили благодарственное письмо от организаторов конкурса.

Отметим, творческое состязание «Звезды светят в Москве» прошло в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры России, Союза национального культурного достояния и наследия наших народов «Живые традиции» и Продюсерского центра музыкальных и танцевальных жанров «Лучший».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».