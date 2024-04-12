Волонтеры в Лобне напомнили правила выгула собак

Во время акции с собаководами не только поделились полезной информацией о том, как правильно убирать за своими четвероногими друзьями во время прогулок, но и раздали памятки и специальные пакеты для сбора отходов.

Согласно закону Московской области, выгуливать животных нужно так, чтобы не создавать проблем для окружающих и не загрязнять общественные пространства. Владельцам напомнили о необходимости соблюдать правила выгула и не допускать бесконтрольного передвижения животных в общественных местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков.

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