27 января 2024, 16:21

Волонтеры в Химках зажгли сотни свечей в память о героях блокадного Ленинграда

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Подвиг героев блокадного Ленинграда почтили в Химках. Жителям городского округа раздали порции хлеба весом 125 граммов и зажгли сотни свечей в сквере имени Марии Рубцовой.

Вместе с жителями Химок в акции принял участие местный депутат Александр Васильев и председатель общественной организации блокадников Ленинграда Надежда Туманова. Они почтили память погибших и выразили свое уважение к героям блокады.

«Это событие навсегда останется в нашей памяти и сердцах. Каждый год мы чтим подвиг тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой», - сказал депутат Совета депутатов Александр Васильев.

К подножию памятника медицинским сестрам «Подвиг милосердия» возложили цветы. Надежда Туманова, пережившая блокаду вместе с матерью и сестрой, поделилась своими воспоминаниями о тех ужасных днях. Из того, что осталось в памяти у женщины - жестокость немцев и мамины теплые руки.

В память о 872 днях блокады участники мероприятия зажгли сотни свечей. В сквере имени Марии Рубцовой также прошла фотовыставка, на которой представлены снимки событий времен блокады. Муниципальный депутат Юлия Ишкова напомнила, что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, пока город не был окончательно освобожден 27 января 1944 года.

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Химки Волонтеры Блокада Ленинграда
27 января 2024, 16:48
Снежная дискотека с конкурсами и эстафетами прошла в парке Толстого в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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На базе музейно-выставочного комплекса «Артишок» в парке Толстого в Химках прошло яркое мероприятие. Снежная дискотека собрала самую активную молодежь городского округа.

Для участников подготовили зажигательная дискотека с приглашенным ди-джеем, концерт творческих коллективов города и фотосессия с тематическими табличками. Также провели веселые эстафеты и конкурсы, такие как «Катим сани» и «Метание валенок». Вся развлекательная программа проходила на главной сцене парка Толстого.

Один из муниципальных депутатов городского округа Химки, Владимир Суслов, отметил, что в парке Толстого на протяжении всего зимнего периода проводятся различные мероприятия и акции для жителей всех возрастов. Он добавил, что каждый может найти здесь развлечение по своему вкусу - провести время с семьей или принять участие в эстафетах и конкурсах.

Далее в музейно-выставочном комплексе «Артишок»провели семинар по профориентации под названием «Маршрут успеха». На нем ребята смогли подобрать для себя подходящую сферу реализации, выбрать профессию мечты, узнать, как поступить в вузы и определиться с предметами для единого государственного экзамена.

В завершение праздника молодые жители Химок поучаствовали в экологическом мастер-классе. Вместе с волонтерами они создали кормушки для птиц и повесили их в парке.

Отметим, что в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» с декабря по февраль в Химках будет проведено более 700 мероприятий. Развлекательная программа подготовлена для всех парков города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Химки конкурсы Парки
27 января 2024, 16:35
Семьи участников спецоперации из Химок побывали на международной выставке «Россия»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Для семей военнослужащих из Химок организовали экскурсию по международной выставке-форуму «Россия» на Выставке достижений народного хозяйства. Участие в поездке приняли представители центра поддержки семей военнослужащих патриотического клуба «Сова», а также штаб комитета семей воинов Отечества.

На выставке гостей познакомили с экспозицией «Регионы России» и провели интерактивное шоу. Напомним, выставка-форум «Россия» проходит в Москве до 12 апреля.

В Химках ведут большую работу по оказанию помощи городам Донбасса. При поддержке главы Дмитрия Волошина неравнодушные жители, волонтёры активно участвуют в благотворительной деятельности, собирают гуманитарные грузы с необходимыми вещами и продовольствием.

На данный момент в округе открыто девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Их адреса можно уточнить по телефону горячей линии Центра поддержки участников СВО и их семей: 7(495) 793-09-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил федеральные и областные награды на многодетным семьям на торжественном открытии Года семьи в Красногорске. На мероприятии присутствовали участники специальной военной операции.

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Выставки Химки Выставка-форум «Россия»
27 января 2024, 15:54
Крупную коммунальную аварию устранили в Сергиевом Посаде
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Аварийные бригады оперативно устранили крупную аварию на сетях холодного водоснабжения в Сергиевом Посаде, из-за которой подтопило часть Московского шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

«Специалисты справились за три часа. Всего было обнаружено четыре места утечки», - указали в пресс-службе.

Несмотря на аварию, котельные не отключались, насосные станции работают в штатном режиме. Специалисты приступили к устранению последствий подтопления и к расчистке наледи на проезжей части.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщал, что из-за неполадок с сетями водоснабжения сотрудники ГИБДД временно перекрывали одну из полос движения. Коммунальщики задействовали спецтехнику, чтобы убрать воду с шоссе.

«На место вызваны дорожники, которые машинами сгоняют воду с проезжей части», - добавил Акулов.

Ранее водой залило проезжую часть и тротуары в Челябинске. Из-за коммунальной аварии временно перекрыли движение транспорта на улице Воровского, чтобы убрать наледь с дороги.

ГИБДД Сергиев Посад Машины Коммунальные аварии
27 января 2024, 12:14
Глава Минздрава Подмосковья Сапанюк проверил работу больниц в Пушкино
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк приехал в Пушкино с рабочим визитом. Он проверил работу четырех медицинских учреждений, а затем провел встречу с жителями городского округа.

В первую очередь Сапанюк осмотрел поликлинику № 4 в микрорайоне Клязьма, там медпомощь получают более 10 тысяч человек. Министр пообщался с врачами и пациентами.

Один из часто задаваемых вопросов министра жителям: «Прошли ли вы диспансеризацию?» Большинство пациентов ответили утвердительно. Сапанюк отметил, что Московская область входит в топ-10 России по программе диспансеризации.

Затем министр посетил станцию скорой помощи и взрослую поликлинику № 1 на улице 50 лет Комсомола, где вот-вот начнется ремонт. Последнем местом посещения стал хирургический корпус № 2 Пушкинской больницы. Это медучреждение уже начали обновлять.

После осмотра клиник глава подмосковного Минздрава встретился с жителями. Беседа продлилась почти два часа, на ней присутствовали 30 человек. Один из вопросов касался помощи участникам специальной военной операции.

«В наших медицинских организациях создана сеть совершенно новых кабинетов, которых раньше не было. Это кабинеты медико-психологического консультирования», - рассказал Сапанюк.

В Московской области открыты 46 таких кабинетов. В них работают квалифицированные психологи.

Более трех миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2023 году. Обследования выявили у них почти 130 тысяч заболеваний, о которых пациенты раньше не подозревали. Всех направили на лечение.

Больницы Врачи Поликлиники Россия Диспансеризация Пушкино

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