Волонтеры в Химках зажгли сотни свечей в память о героях блокадного Ленинграда

Вместе с жителями Химок в акции принял участие местный депутат Александр Васильев и председатель общественной организации блокадников Ленинграда Надежда Туманова. Они почтили память погибших и выразили свое уважение к героям блокады.

«Это событие навсегда останется в нашей памяти и сердцах. Каждый год мы чтим подвиг тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой», - сказал депутат Совета депутатов Александр Васильев.

К подножию памятника медицинским сестрам «Подвиг милосердия» возложили цветы. Надежда Туманова, пережившая блокаду вместе с матерью и сестрой, поделилась своими воспоминаниями о тех ужасных днях. Из того, что осталось в памяти у женщины - жестокость немцев и мамины теплые руки.

В память о 872 днях блокады участники мероприятия зажгли сотни свечей. В сквере имени Марии Рубцовой также прошла фотовыставка, на которой представлены снимки событий времен блокады. Муниципальный депутат Юлия Ишкова напомнила, что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, пока город не был окончательно освобожден 27 января 1944 года.

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