Волонтеры в Химках напомнили жителям о правилах безопасного поведения на железной дороге

Волонтеры, казаки и сотрудники отдела транспорта администрации округа раздали листовки и провели беседы с химчанами.

«В группе риска есть две категории людей: это дети до 18 лет, которые ходят в наушниках и не слышат звука приближающегося поезда, и пенсионеры, у которых притуплен слух и зрение. Мы проводим беседы и раздаем листовки пассажирам. Важно проводить такие мероприятия прямо на местах», - отметил начальник отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям администрации городского округа Химки Денис Гаврилов.

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