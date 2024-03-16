Волонтеры Солнечногорска помогут жителям проголосовать за объекты благоустройства

В этом году на голосование вынесено три объекта: общественная территория в Андреевке, яблоневый сад в Смирновке, а также Советская площадь и территория у железнодорожной станции «Подсолнечная».

Как сообщил глава городского округа Николай Минаев, в период проведения президентских выборов, волонтеры находятся рядом с избирательными участками в доме культуры «Лепсе», «Выстрел», Андреевской школе и школе № 4. Они предлагают свою помощь в использовании специального мобильного приложения для голосования за благоустройство.

Проект «Формирование комфортной городской среды» осуществляется по инициативе президента в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».