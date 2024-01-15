Волонтеры раздали свыше 4,5 тысячи обогревателей жителям Подольска

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По словам председателя комитета по делам молодежи администрации Подольска Ольги Соколовой, к вечеру 13 января волонтеры раздали тысячу пледов, четыре тысячи одеял, 378 продуктовых наборов, 4,5 тысячи обогревателей и 721 детский подарок.

«Также 400 обогревателей направили в Солнечногорск и 300 в Дмитров. Отработали 5976 обращений жителей. Психологическую помощь отказывали пять раз, медицинскую в Универсальном спортивном центре „Юность“ - девять раз», - сказала она.

Волонтеры помогли жителям обустроиться в пунктах временного размещения и отправить 260 детей в лагерь «Литвиново».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о решениях по проблемным точкам с отоплением. Решения приняли уже по всем самым волнующим местам.

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