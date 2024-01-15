15 января 2024, 09:47

Волонтеры раздали свыше 4,5 тысячи обогревателей жителям Подольска

Добрынина Галина
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Представители движения «Волонтеры Подмосковья» раздали свыше 4,5 тысячи обогревателей и более четырех тысяч одеял жителям Подольска, которые остались без тепла. Добровольцы также помогают пенсионерам покупать лекарства и убирают квартиры после затоплений.

По словам председателя комитета по делам молодежи администрации Подольска Ольги Соколовой, к вечеру 13 января волонтеры раздали тысячу пледов, четыре тысячи одеял, 378 продуктовых наборов, 4,5 тысячи обогревателей и 721 детский подарок.

«Также 400 обогревателей направили в Солнечногорск и 300 в Дмитров. Отработали 5976 обращений жителей. Психологическую помощь отказывали пять раз, медицинскую в Универсальном спортивном центре „Юность“ - девять раз», - сказала она.

Волонтеры помогли жителям обустроиться в пунктах временного размещения и отправить 260 детей в лагерь «Литвиново».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о решениях по проблемным точкам с отоплением. Решения приняли уже по всем самым волнующим местам.

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Подольск ЖКХ Волонтеры Коммунальные аварии
15 января 2024, 10:37
Минэкологии Подмосковья пригласило жителей на акцию по подсчету водоплавающих птиц
Фото Минэкологии
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Еще один этап акции «Серая шейка» пройдет в России 14 и 15 января. Посчитать водоплавающих птиц пригласили жителей Подмосковья.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, в акции примут участие орнитологи-любители, ученые, волонтеры и любители природы. Учет пернатых необходим для того, чтобы обновить данные мониторинга массовых видов и мест их обитания. Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, традиционно зимний учет водоплавающих в Подмосковье является самым массовым.

«Его актуальность растет, поскольку климатические изменения сильно влияют на поведение водоплавающих, которые все чаще отказываются от сезонной миграции. Полученные в результате учета данные помогут ученым оценить состояние популяций и спрогнозировать ситуацию на будущее. Поэтому приглашаю всех, кому дорога подмосковная природа, принять участие в учете», - сказал он.

Министр добавил, что остающиеся на зимовку птицы скоро смогут стать обычным явлением. Чаще всего им ничего не угрожает, кроме неправильного подкармливания.

Подробнее об акции можно узнать по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Природа Общественные акции
15 января 2024, 10:26
Почти 160 помещений выдали в Подмосковье по проекту «Недвижимость за 1 рубль» в прошлом году
Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
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Новую программу поддержки бизнеса «Недвижимость за 1 рубль» запустили в Подмосковье в прошлом году. Благодаря этому сервису компании малого и среднего бизнеса получили почти 160 объектов для реализации своих инвестиционных идей.

«По итогам 2023 года по программе „Недвижимость за 1 рубль“ заключено 155 договоров аренды муниципального недвижимого имущества. Планируемый объем инвестиций по проектам, которые запустят на переданных объектах, составит более 800 миллионов рублей», - рассказала заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева.

Арендовать помещение можно на 10 лет, а здание - на 15. Предприниматели обязаны отремонтировать объекты и запустить их в работу, после чего появится возможность выкупить недвижимость.

«Программа запущена для зданий и помещений, находящихся в плачевном состоянии. Главное условие участия - восстановление объекта. Предприниматели со своей стороны значительно экономят на аренде, а муниципалитет получает новые рабочие места и налоги. Таким образом, в выигрыше все», - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В Красноармейске уже начался ремонт подвального помещения, взятого по программе «Недвижимость за 1 рубль». Здесь будет маникюрный кабинет. В поселке Горбуша откроется бизнес в сфере информационных технологий, в поселке Красково нежилое здание реконструируют под рекреационный бизнес, а в Люберцах на Октябрьском проспекте появится киберспортивный клуб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Недвижимость Бизнес
15 января 2024, 09:55
Подмосковные спасатели напомнили жителям правила безопасной рыбалки во время морозов
Главное управление МЧС России по Московской области
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Инспекторы Подмосковного МЧС и «Мособлпожспас» проводят рейды на водоемах региона. На них жителям напоминают правила безопасности во время зимнего отдыха.

Как рассказали в «Мособлпожспасе», спасатели замеряют толщину льда и рассказывают рыбакам, как вести себя в сильный мороз. Первый заместитель начальника службы Анатолий Плевако объяснил, что важно брать с собой отапливаемые палатки, в которых нужно время от времени открывать двери или окна для проветривания. Горелки запрещено оставлять без присмотра.

«Кроме того, работники подразделений напомнили гражданам о том, что из-за температурных перепадов на ледяном покрове образуются опасные трещины и есть риск оказаться в полынье. Спасатели рекомендовали рыбакам не забывать о правилах безопасного поведения на ледовой поверхности даже в сильные морозы и напомнили телефоны экстренных служб», - сказал Анатолий Плевако.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о решениях по проблемным точкам с отоплением. Решения приняли уже по всем самым волнующим местам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
15 января 2024, 09:43
Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов утром 15 января
Unsplash
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Пробки на крупных магистралях и шоссе Московской области оценили в шесть баллов утром 15 января. На дорогах одновременно находятся более 625 тысяч машин.

По данным Минтранса Подмосковья, основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры». Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители

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