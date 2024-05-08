Волонтеры раздали георгиевские ленты на ж/д станции в Химках

Тематическая акция «Георгиевская ленточка» проходит в Химках каждый год. Также ко Дню Победы для жителей проводят концерты и флешмобы, поздравляют ветеранов.

«Георгиевская лента - это один из главных атрибутов предстоящего праздника, символ памяти и уважения. Такие акции напоминают нам о том, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, кем мы должны гордиться и о ком помнить», - отметила Инна Монастырская.

Также в честь 9 Мая в Химках проходят флешмобы в социальных сетях «Я помню! Я горжусь!» и «Одна на всех Победа». Таким образом жители города могут рассказать о своих родственниках из числа участников Великой Отечественной войны.

Для участия в акции «Я помню! Я горжусь!» нужно выложить пост с хештегом #ГероиХимок. Второй флешмоб «Одна на всех Победа» - музыкальный. Участникам предлагают выложить видео с исполнением любимой фронтовой песни в социальных сетях с хештегом #ОднаНаВсехПобеда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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