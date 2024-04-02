Волонтеры рассказали ученикам лицея имени Стрельцова в Воскресенске о значении донорства

Ученики 10-х классов узнали, какие продукты нельзя употреблять перед сдачей крови, какие есть противопоказания для донорства.

«Такие мероприятия важны, особенно при нынешней обстановке в мире. Кровь сдавать я не боюсь, так как я спортсменка и анализы сдаю регулярно. Сегодня я узнала, что могут брать не только кровь, но и определенные ее компоненты. Думаю, как только мне исполнится 18 лет, я приду в донорство», - поделилась ученица лицея имени Стрельцова Марина Персиянова.

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Встречу провела председатель местного отделения Российского Красного креста Татьяна Воеводина совместно с волонтерами молодежного центра «Олимпиец».

«Мы решили провести донорские рейды по школам, чтобы рассказать старшеклассникам о том, что такое донорство. Когда произошла трагедия в „Крокусе“, многие люди приходили в центры крови впервые и не знали определенных нюансов. Нам хочется донести до ребят, что все должно быть разумно», - рассказала Татьяна Воеводина.