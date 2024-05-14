Волонтеры провели субботник в усадьбе Быково

В усадьбе Быково прошел субботник. Десятки неравнодушных жителей вылавливали из пруда мусор, убирали валежник и красили лавочки. Памятник федерального значения взяли под своюб опеку волонтеры движения SaveBykovo. Они проводят здесь лекции, фестивали, привлекают туристов и сажают цветы. Только в прошлом году в усадьбе появилось три тысячи тюльпанов.

Усадьбу посетил глава Раменского городского округа Эдуард Малышев. Его пригласили волонтеры на одной из последних встреч с жителями. Для главы провели экскурсию по парку. Он пообещал помогать волонтерам с техникой и людьми.

Парк усадьбы площадью 27 гектаров. Он пользуется популярностью и у жителей, и у туристов. Последние приезжают издалека, чтобы увидеть дворец - выдающийся образец русской архитектуры эпохи императора Николая I.

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