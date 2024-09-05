05 сентября 2024, 09:57

Волонтеры провели субботник на Транспортной улице в Реутове

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Субботник прошел на пересечении улицы Транспортной с 5-й линией в Реутове. Собранный мусор отправили на переработку.

Участие в субботнике приняли жители города и активисты «Молодой гвардии». За час они собрали около 10 мешков мусора. Отходы отправят на переработку.

«Ежегодно, как только растает снег, мы мониторим разные районы города и регулярно проводим субботники», - сказала начальник отдела администрации городского округа Реутов по вопросам ликвидации самовольных, недостроенных объектов и экологии Надежда Крылова.

Это уже четвертый городской субботник с начала весны. В апреле волонтеры очистили территорию за рестораном «Вкусно и точка», в июне - лес у реки Чечера, в августе - «Яблоневый сад».

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Волонтеры Реутов Мусор
05 сентября 2024, 00:07
Бесплатный урок по зумбе пройдет в Пестовском парке в Балашихе 8 сентября
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Бесплатные занятия по зумбе организуют для жителей Балашихи. Каждое занятие продлится один час. Первый танцевальный урок проведут Пестовском парке 8 сентября.

Популярные латиноамериканские ритмы теперь можно услышать в Пестовском парке микрорайона Железнодорожный. Здесь для жителей пройдут бесплатные уроки по зумбе. Основная задача таких занятий - тренировка мускулатурных групп, сухожилий, суставов и связок. Динамичный танец поднимает настроение, насыщает кровь кислородом.

Ближайший урок длительностью один час состоится 8 сентября в 9:00 на площади амфитеатра в Пестовском парке.

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Балашиха
04 сентября 2024, 23:35
Двух игроков «Чеховских медведей» признали лучшими по итогам сезона
фото: ГК "Чеховские медведи"
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Федерация гандбола России подвела итоги голосования на звание лучших игроков прошедшего сезона Суперлиги. Победителями стали спортсмены подмосковного клуба «Чеховские медведи».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Александр Ермаков признан лучшим линейным игроком, Антон Аксюков стал «открытием сезона».

«Чеховские медведи» со счетом 33:25 обыграли краснодарский «СКИФ».

​Матчи гандбольной российской Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Медведи Награды
04 сентября 2024, 23:17
Мобильные пункты вакцинации от гриппа открыли по двум адресам в Лобне
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В городском округе Лобня работают передвижные прививочные пункты. Горожане смогут сделать прививку от гриппа бесплатно по двум адресам округа.

Для иммунизации жителей в Лобне сформированы выездные прививочные бригады. Жители округа бесплатно вакцинируются от гриппа в двух локациях округа. В торговом центре «Надежда» на улице Маяковского, дом № 5, мобильный пункт работает 9 и 23 сентября, 7 и 21 октября, 4 и 18 ноября с 09:00 до 14:00. А в торговом центре «Поворот» на Краснополянском проспекте, дом № 2, бригада ставит прививки всем желающим 19 и 30 сентября, 14 и 28 октября, 11 и 24 ноября с 09:00 до 14:00.

Чтобы сделать вакцину от вируса гриппа, необходимо принести паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Отметим, прививка против гриппа уменьшает риск заболевания гриппозной инфекцией. Вакцинация формирует высокий иммунитета против вируса.

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Лобня Грипп Вакцинация
04 сентября 2024, 23:11
Избирательные участки Подмосковья обеспечат бесперебойным электричеством
Telegram-канал Мособлизбиркома
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Подмосковные энергетики уделят особое внимание надежности электроснабжения избирательных участков в дни выборов в Совет депутатов в 28 городских округах региона. С 6 по 8 сентября отменят все работы на объектах, снабжающих электроэнергией пункты для голосования.

По словам вице-губернатора Московской области - министра энергетики региона Евгения Хромушина, специалисты провели дополнительную проверку электросетей, кроме того сформированы дежурные выездные бригады, к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции.

«Предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов», - пояснил Хромушин.

Он добавил, что на постоянном дежурстве будут находиться 792 бригады энергетиков и 4012 единиц спецтехники.

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Депутаты Работа Выборы

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