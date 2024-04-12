Волонтеры провели субботник на территории Никольского собора в Можайске

«Почти каждый день мы выходим на субботники, чтобы также внести свой вклад в преображения округа после зимы. У ребят сейчас каникулы, поэтому пока есть время, стараемся как можно больше помочь там, где это необходимо», - прокомментировала руководитель волонтерского движения Юля Павлова.

Активисты подмели дорожки, убрали сухую траву и листву, а также собрали ветки. Следующие субботники запланировали в округе на 13, 20 и 27 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе. В таких зеленых зонах можно заниматься спортом, читать, отдыхать, участвовать в культурных событиях почти круглый год.

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