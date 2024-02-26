Волонтеры проинформировали о президентских выборах более 60% домовладений в Солнечногорске

Волонтеры рассказывают жителям о предстоящих выборах президента России: сроках проведения и формах голосования, зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. Акция «ИнформУИК» по информированию избирателей продлится до 7 марта.

«Информаторы в городском округе Солнечногорск работают плодотворно. К настоящему времени они обошли уже более 60% домовладений. Посещать жителей они стараются в удобное время: в будни это вечерние часы, а в выходные с утра до вечера. В основном мы видим понимание и заинтересованность предстоящими выборами у жителей. Если у людей есть какие-то вопросы, члены избиркома обязательно расскажут и помогут», - отметил председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Солнечногорск Сергей Митряшин.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать можно очно на избирательных участках и удаленно через портал госуслуг.

В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в избирательную комиссию Московской области по телефону горячей линии: 8 (800) 550-97-44. Также в будни с 9:00 до 20:00 с перерывом с 13:00 до 14:00 и в выходные с 10:00 до 14:00 работает телефон территориальной избирательной комиссии Солнечногорска: 8 (495) 994-00-75.

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