Волонтеры продолжили оказывать помощь оставшимся без тепла жителям Климовска

Ежедневно волонтеры обходят около 350 адресов, для помощи климовчанам задействовали до 250 добровольных помощников из Жуковского, Химок, Долгопрудного, Чехова и Подольска. Они доставляют в оставшиеся без тепла квартиры обогреватели, пледы, одеяла и продуктовые наборы нуждающимся. За три дня волонтеры объехали более 1100 адресов.

«Среди волонтеров есть и взрослые люди, и несовершеннолетние ребята, которые могут дежурить только посменно. Всех их объединяет бескорыстное желание помочь людям, попавшим в беду», - отметила Соколова.

Одна из волонтеров учится в Климовской гимназии имени Подольских курсантов и мечтает стать следователем. Девушка с 7 января выезжает на адреса и помогает нуждающимся.

Из-за аварии на котельной в Климовске без тепла остались более 170 домов. После произошедшего котельную передадут в муниципальное управление и смогут отремонтировать.

Большую часть домов в Климовске подключили к отоплению. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что тепло дали в 125-130 домов из 173.