Волонтеры привели в порядок обелиск Неизвестному солдату в Воскресенске

Неизвестный красноармеец погиб в 1941 году при бомбежке воинского эшелона в районе станции Фаустово. Его похоронили у железнодорожных путей. Со временем про могилу забыли, и только в 2007 году при проведении ремонтных работ на железной дороге были обнаружены останки этого солдата и медальон, где можно было разобрать только отчество. Местные жители помогли восстановить историю и перезахоронить красноармейца с почестями на кладбище в микрорайоне Новлянский, где и был установлен обелиск.

Волонтеры «Олимпийца» регулярно ухаживают за обелиском. Они провели уборку, уложили цветы и вспомнили солдата, чье имя не сохранилось.

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