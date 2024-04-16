Волонтеры помогли благоустроить территорию детского социально-реабилитационного центра во Фрязине

«Забота об окружающей среде - одно из приоритетных и самых популярных направлений среди волонтеров компании. Наши сотрудники всегда поддерживают городские проекты, а также сами инициируют субботники, экоакции и просветительские мероприятия для детей. Волонтерская деятельность позволяет с пользой провести время в команде единомышленников, проявить заботу о природе и оказать помощь тем, кто в ней нуждается», - рассказал директор Московского завода смазочных материалов Рустам Улимаев.

«Волонтерство во Фрязине активно развивается и это очень важно, так как всегда есть те, кому требуются помощь и участие неравнодушных людей. Мы рады таким партнерам по добрым делам, как „Газпромнефть-СМ“. Наши совместные проекты - это объединяющий и вдохновляющий пример социальной ответственности бизнеса», - отметила заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова.

Экологическая акция на территории социально-реабилитационного центра прошла при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Газпромнефть - смазочные материалы» системно реализует эколого-просветительскую программу в Подмосковье. В прошлом году во Фрязине организовали масштабную акцию, участниками которой стали более 120 специалистов компании и других предприятий, а также представители администрации наукограда. Волонтеры очистили свыше 20 гектаров на берегу озера Большое.

В рамках экоакции сотрудники предприятия вместе с представителями центра подготовили плодовые деревья к летнему сезону, собрали прошлогоднюю листву, сухую траву, ветки и мусор.

Завод сотрудничает с Фрязинским социально-реабилитационным центром около 10 лет. Волонтеры компании помогают озеленять территорию учреждения, регулярно устраивают для воспитанников творческие конкурсы и мастер-классы.