16 апреля 2024, 10:50

Волонтеры помогли благоустроить территорию детского социально-реабилитационного центра во Фрязине

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Волонтеры организовали экологическую акцию во Фрязине и помогли благоустроить территорию городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теплый дом». Участниками субботника стали работники Московского завода смазочных материалов.

«Забота об окружающей среде - одно из приоритетных и самых популярных направлений среди волонтеров компании. Наши сотрудники всегда поддерживают городские проекты, а также сами инициируют субботники, экоакции и просветительские мероприятия для детей. Волонтерская деятельность позволяет с пользой провести время в команде единомышленников, проявить заботу о природе и оказать помощь тем, кто в ней нуждается», - рассказал директор Московского завода смазочных материалов Рустам Улимаев.

«Волонтерство во Фрязине активно развивается и это очень важно, так как всегда есть те, кому требуются помощь и участие неравнодушных людей. Мы рады таким партнерам по добрым делам, как „Газпромнефть-СМ“. Наши совместные проекты - это объединяющий и вдохновляющий пример социальной ответственности бизнеса», - отметила заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова.

Экологическая акция на территории социально-реабилитационного центра прошла при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Газпромнефть - смазочные материалы» системно реализует эколого-просветительскую программу в Подмосковье. В прошлом году во Фрязине организовали масштабную акцию, участниками которой стали более 120 специалистов компании и других предприятий, а также представители администрации наукограда. Волонтеры очистили свыше 20 гектаров на берегу озера Большое.

В рамках экоакции сотрудники предприятия вместе с представителями центра подготовили плодовые деревья к летнему сезону, собрали прошлогоднюю листву, сухую траву, ветки и мусор.

Завод сотрудничает с Фрязинским социально-реабилитационным центром около 10 лет. Волонтеры компании помогают озеленять территорию учреждения, регулярно устраивают для воспитанников творческие конкурсы и мастер-классы.

Волонтеры Фрязино Экология Газпром нефть
16 апреля 2024, 11:36
Еще 5 онлайн-услуг стали доступны на портале паллиативной помощи Подмосковья
Медиасток.рф
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Интернет-портал, посвященный оказанию паллиативной помощи в Подмосковье, дополнили новыми услугами. Теперь здесь можно оформить самозапись к врачу и выполнить другие функции.

«На портале стали доступны такие направления как самозапись в кабинет паллиативной медицинской помощи, оформление заявок на сестринский уход, обезболивание, выдачу оборудования для использования на дому, а также получение паллиативного статуса», - рассказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.

На портале также появился раздел «Аптечные сети». Здесь можно выбрать адрес пациента, после чего сформируется список ближайших пунктов, где можно получить лекарства по рецепту.

В Подмосковье также работает горячая линия по паллиативной помощи. Звонить можно по номеру 7 (498) 683-83-83.

Кроме того, появился раздел «Аптечные сети». В нем необходимо вбить адрес пациента или район, после чего сформируется список ближайших аптек с адресами, телефонами и графиком работы, в которые можно обратиться с рецептом для получения лекарства

Волонтеры Фрязино Экология Газпром нефть
16 апреля 2024, 11:16
Лесной пожар потушили в Луховицах
Медиасток.рф
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В минувший понедельник, 15 апреля, в Подмосковье выявили один лесной пожарн на площади 0,01 гектара в Луховицах. Его потушили в день обнаружения.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, возгорание тушили две машины и четыре человека. Угрозу населенным пунктам и экономике удалось предотвратить.

Сегодня, 16 апреля, на большей части территории области ожидают первый класс пожарной опасности. В Ступине риски возрастут до третьего.

При обнаружении возгорания в лесу жителе йпризывают сообщать по номеру горячей линии 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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Пожары Лесные пожары
16 апреля 2024, 11:12
Обследования на генетические заболевания провели для 17 тысяч новорожденных в Подмосковье с января
Минздрав МО
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Уже 17 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг с начала года в Подмосковье. Исследование позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.

В прошлом году скрининг расширили до 36 патологий. Это позволяет еще детальнее оценить здоровье ребенка.

«С начала года нашим врачам удалось выявить у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение. Обследование проводится в первые сутки после рождения малыша», - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Исследование проводится путем забора крови из пятки. Если есть отклонение от нормы, с родителями свяжутся.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главный детский клинический центр Подмосковья откроют летом.

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Пожары Лесные пожары
16 апреля 2024, 11:11
Минсельхозпрод проверил работу фермы в Серпухове
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Сотрудники подмосковного Минсельхозпрода провели проверку на хозяйстве «Экоферма Заречье» в Сепухове. Они оценили соответствие деятельности предприятия требованиям.

Как рассказали в ведомстве, экоферма стала единственным репродуктором по разведению крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в регионе. Сейчас там содержат 477 особей, в том числе 216 коров и три быка-производителя.

«Животные на ферме отличаются высоким ростом и хорошо развитой мускулатурой. Молодняк в хозяйстве пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В 2023 году хозяйство реализовало 148 коров класса элита-рекорд и элита в хозяйства Красноярского края, Республики Хакасия и Мордовии. Кроме того, имеется опыт реализации племенного молодняка на экспорт», - сообщил заместитель председателя правительства области, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Хозяйство занимается повышением живой массы, привесом молодняка и улучшения экстерьера. Летом животные пасутся на пастбищах, а зимой - на специальных выгульных площадках.

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Сельское хозяйство Серпухов Животные

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