«Волонтеры Подмосковья» собрали гумпомощь для жителей Курской области

Координирует работу добровольцев Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Принести необходимые товары можно в ближайший пункт сбора в своем городе, волонтеры Подмосковья все соберут на центральном складе в Балашихе, отсортируют и оперативно доставят в Курск», - сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Присоединиться к акции могут и предприниматели. Для этого надо написать волонтерам на почту info@volontermo.ru. Подробная информация размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

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