24 июня 2024, 20:35

Волонтеры Подмосковья смогут бесплатно доставлять гумпомощь по платным трассам

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Волонтеры и представители организаций, которые доставляют гуманитарную помощь в ДНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области смогут не оплачивать проезд на платных автомобильных дорогах. Такое соглашение подписали ассоциация Добро.РФ и Государственная компания «Автодор».

Как пояснили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, подмосковные активисты должны подать заявку в региональный штаб «Мы вместе». Сервисом могут воспользоваться заинтересованные физические лица, общественные объединения, благотворительные, волонтерские организации.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, за время действия региональной акции «Доброе дело» волонтеры и неравнодушные жители Подмосковья собрали и отправили на Донбасс более шести тысяч тонн полезного груза.

«Это непростой и кропотливый процесс на всех этапах. Все очень много трудятся и делают это абсолютно безвозмездно. Здорово, когда появляются такие меры поддержки на федеральном уровне, которые позволяют совершать еще больше добрых дел», - рассказала Швелидзе.

В ведомстве подчеркнули, что в Подмосковье во всех городских округах открыт 81 пункт сбора гуманитарной помощи.

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Волонтеры Донбасс Балашиха
24 июня 2024, 20:49
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 24 июня составили 4 балла
Медиасток.рф
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Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс в понедельник 24 июня. Пробки на дорогах составили четыре балла.

Как рассказали в ведомстве, автомобильные заторы фиксируются на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе.

Также непросто будет проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы. В Минтрансе Подмосковья призвали водителей к осторожности за рулем - не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

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Пробки Дороги Водители
24 июня 2024, 20:23
Более 2400 жителей Химок заключили брак с начала года
Администрация г.о Химки
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Зарегистрировать брак с начала года решились порядка 2400 жителей Химок. Свидетельство о рождении ребенка получили 1700 семей городского округа.

Подать заявление на регистрацию брака можно, обратившись в любой орган управления записи актов гражданского состояния. Дату бракосочетания устанавливают уже через месяц. Будущим супругам выдают уведомление с указанием личных данных, а также даты, времени и места проведения церемонии.

Всего с начала года услугами ЗАГСа воспользовались порядка 10 тысяч химчан. Зарегистрировать брак можно не только в здании учреждения. Для этого важного события химчане могут выбрать живописный парк «Экоберег» или уютный отель «Дом ученых». Выездную регистрацию в таком случае проведет сотрудник управления записи актов гражданского состояния или специальный человек - регистратор.

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Дети Химки Семья Брак
24 июня 2024, 20:23
Выпускной вечер для 1200 учеников пройдет в Химках 28 июня
Администрация г.о Химки
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Долгожданное для школьников торжество состоится в Химках 28 июня. Почти 1200 учеников в этом году попрощаются со школой. Заместитель главы Химок Анна Ватутина доложила о подготовке к мероприятию на общегородском совещании.

Выпускники получат заветные аттестаты и отпразднуют окончание школы. Праздник состоится не только для учащихся 11 классов. Учителя также отметят завершение очередного учебного года и проводят своих учеников во взрослую жизнь.

Кроме того, Анна Ватутина рассказала о планируемых культурно-образовательных мероприятиях. Одно из них - спартакиада «Звонкое лето». На ней дети продемонстрируют свои способности в мини-футболе, волейболе, шашках и шахматах.

Образовательные, спортивные, развлекательные и творческие проекты российского и международного масштаба в Химках проходят регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Выпускные Школы Химки
24 июня 2024, 20:22
Андрей Воробьев провел оперативный штаб на месте крупного пожара во Фрязине
Телеканал «360»
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Сотрудники МЧС продолжают тушить охваченное огнем административное здание во Фрязине. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативный штаб — к этой минуте известно о двух погибших, судьба еще двоих пока неизвестна.

«В 14:30 был вызов, начался пожар. Через 20 минут пожарные прибыли с 30-метровой лестницей. Одного человека удалось спасти, он получил заметное отравление, сейчас находится в реанимации на ИВЛ», - рассказал Воробьев.

Глава региона отметил, что инспекторы и пожарные установят причину возгорания.

«Что касается статуса здания, то оно в банкротстве. Здесь конкурсное управление - 30 компаний. Как правило, это и ИП, и малые предприятия, которые арендовали помещения под разные цели: упаковка или что-то связанное с легким производством. Все остальные подробности уже будет определять следствие», - добавил губернатор.

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Сотрудники МЧС продолжают тушить охваченное огнем административное здание во Фрязине. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативный штаб - к этой минуте известно о двух погибших, судьба еще двоих пока неизвестна.

Пожары Андрей Воробьев Фрязино

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