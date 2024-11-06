Волонтеры Подмосковья приняли участие в экологической акции «БумБатл»

В рамках акции по всей территории Подмосковья организован сбор макулатуры, инициированный министерством информации и молодежной политики. Этим летом волонтеры из Подмосковья вместе с активистами «Экосистемы» навели порядок на территории старинной усадьбы Марьино.

Теперь ребята вновь участвуют в масштабном федеральном проекте, посвященном сбору макулатуры. «БумБатл» продвигает идеи осознанного потребления, включая отказ от излишеств и активное вовлечение в переработку и повторное использование вещей.

В России ежегодно образуется почти восемь миллионов тонн макулатуры, и более половины этого объема находит вторичное применение. Акция завершится 10 ноября.