06 ноября 2024, 16:13

Волонтеры Подмосковья приняли участие в экологической акции «БумБатл»

Медиасток.рф
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Пятый юбилейный сезон акции «БумБатл» стартовал на территории Московской области. Проект реализуется под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема».

В рамках акции по всей территории Подмосковья организован сбор макулатуры, инициированный министерством информации и молодежной политики. Этим летом волонтеры из Подмосковья вместе с активистами «Экосистемы» навели порядок на территории старинной усадьбы Марьино.

Теперь ребята вновь участвуют в масштабном федеральном проекте, посвященном сбору макулатуры. «БумБатл» продвигает идеи осознанного потребления, включая отказ от излишеств и активное вовлечение в переработку и повторное использование вещей.

В России ежегодно образуется почти восемь миллионов тонн макулатуры, и более половины этого объема находит вторичное применение. Акция завершится 10 ноября.

Волонтеры Переработка Общественные акции Экология
06 ноября 2024, 16:16
Климовскую библиотеку отремонтируют в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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В здании библиотеки, расположенной в микрорайоне Климовск, начнутся ремонтные работы. Специалисты прочистят канализацию и починят крышу.

Сотрудники библиотеки обратились с просьбой о ремонте кровли и инженерных коммуникаций к заместителю главы Подольска Александру Кондратюку во время выездной встречи администрации с жителями. Чиновник после проверки дал соответствующее поручение профильным службам.

Фонд капитального ремонта и управляющая компания должны завершить ремонт в течение двух недель.

Климовская библиотека регулярно участвует в областных акция и конкурсах. Книжный фонд учреждения составляет более 16 тысяч экземпляров. Учреждение культуры организует разнообразные выставки и мероприятия. Здесь работают клубы юных художников и шахматистов, литературно-музыкальная гостиная «В кругу друзей», экологический клуб «Росток» и другие объединения.

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Подольск Ремонтные работы
06 ноября 2024, 16:06
Спортсменки из Лобни выиграли медали на турнире по фитнес-аэробике
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Подмосковье прошли соревнования по фитнес-аэробике, посвященные Дню народного единства. Команды из Лобни под руководством тренера Ирины Беляевой заняли призовые места в разных дисциплинах.

Спортсменски из Лобни получили высокие оценки судей, что позволило им занять первые и вторые места в своих категориях. Турнир собрал более пятисот участников из девяти округов Московской области. Участницы выступили в дисциплинах аэробики и степ-аэробики.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки команд и пожелали им успехов на предстоящих всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Москве с шестого по одиннадцатое ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Спортсмены Лобня
06 ноября 2024, 16:06
Каратисты из Лобни взяли золото на Кубке ветеранов подразделения «Альфа»
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Спортсмены из Лобни выступили на турнире по каратэ, организованном Международной Ассоциацией ветеранов «Альфа». Соревнования прошли в Москве на площадке «Самбо-70».

Воспитанники «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» из Лобни проявили свои сильные стороны. Анастасия Галко взяла золото среди взрослых, а Полина Ярцева и Владимир Дружинин завоевали серебро среди подростков. В копилке команды также три бронзовые медали, которые достались Роману Дмитриенко, Марии Сорокиной и Полине Жижиной, также выступавшим в юниорской категории.

Конкуренция в абсолютных категориях была высокой, а призы для победителей добавили участникам мотивации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
06 ноября 2024, 15:56
Выставку картин учителей школ искусств открыли в Истре
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Выставка работ педагогов детских школ искусств проходит в Истре. Этот творческий проект стартовал еще в 2018 году.

В структурном подразделении «Детская школа искусств „Вдохновение“ стартовала выставка работ преподавателей художественных отделений Детской школы искусств имени Ширшова в Истре и Петрово-Дальневской детской школы искусств в Красногорске.

Такие мероприятия позволяют преподавателям и ученикам познакомиться с творчеством своих коллег и наставников. На выставке можно увидеть разнообразие художественных техник, стилей и направлений в живописи и прикладном искусстве.

В этом году свои работы представили педагоги из Дедовской детской музыкальной школы, а также школ искусств из Глебовского, Истры и Красногорска.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Школы Истра Художники

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