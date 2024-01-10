Волонтеры передали жителям Климовска более 3 тысяч обогревателей и 4 тысячи одеял

Продукты и обогреватель доставили и на проспект 50 лет Октября Людмиле Водолазковой. Ей 82 года, женщина страдает сахарным диабетом и нуждается в помощи. Живет одна, но уезжать из дома не хочет - боится. что при пуске тепла потекут трубы, да и за кошкой ухаживать нужно.

Из-за аварии в частной котельной более 170 домов в Климовске остались без отопления. Объект принадлежал Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о национализации предприятия.

В течение пяти дней тепло вернется в 20 образовательных объектов в Климовске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В настоящее время отопление удалось восстановить уже во взрослом отделении поликлиники и на подстанции скорой помощи.

Представитель администрации Подольска Ольга Соколова рассказала, что в работе задействовали около 250 волонтеров из разных городов Подмосковья - Жуковского, Химок, Долгопрудного, Чехова. Ребята развозят обогреватели, одеяла и продукты всем нуждающимся.

Недавно волонтеры приехали по заявке на улицу Дмитрия Холодова. Здесь живет учитель начальных классов, которая проработала более 50 лет в школе № 5, Светлана Красавина. Оказалось, что о женщине уже позаботились ее бывшие ученики, поэтому от второго обогревателя она отказалась в пользу тех, кому он нужнее.

Валентина Самойлова тоже живет в доме на улице Дмитрия Холодова. Волонтеры доставили ей теплое одеяло и продуктовый набор с чаем, кофе, консервами и крупами.

«Вчера дали отопление, но пока хожу дома в верхней одежде - еще холодно. Отключали периодически свет. Стараюсь не обращаться за помощью, все делать своими силами. Просто была чрезвычайная ситуация», - пояснила пенсионерка.