25 июня 2024, 13:50

Волонтеры передали приюту в Химках 60 килограммов корма для собак

Администрация г.о Химки
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Свыше 60 килограммов корма для собак и вещей первой необходимости собрали для Шереметьевского приюта в Химках. Активисты подарили бездомным животным пледы, пеленки и лакомства.

Шереметьевский приют заботится о собаках, которых бросили хозяева. Постоянных обитателей здесь более 300. Сотрудники кормят, лечат и дрессируют животных, а также подыскивают им новые дома. Ежемесячно 20 животных находят свою семью.

Лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов - постоянный участник благотоврительных акций в поддержку четвероногих. Он также является постоянным спонсором пяти собак из Машкинского приюта.

«В приюте содержится много больных животных, для ухода за которыми требуется ветошь большого размера. Поэтому там на вес золота старое постельное белье и полотенца, хлопчатобумажные скатерти, шторы и даже футболки и халаты. Ветошь есть у всех, и этим можно поделиться», - отметил Харитонов.

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Химки Волонтеры Животные Общественные акции
25 июня 2024, 15:05
Тхэквондисты из Лобни сдали экзамен на черные пояса
Администрация г.о. Лобня
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Девять спортсменов из Лобни сдали экзамен на черные пояса по тхэквондо. Аттестация прошла в Подмосковье.

Аттестацию проводил мастер Им Гук Хен, имеющий восьмой дан. Воспитанники спортивного клуба «Центр-Восток» из Лобни сдали экзамен успешно. Черные пояса получили девять человек: Михаил Далов, Екатерина Антонич, Дмитрий Малыгин, Александр Медведев, Амина Магжанова, Ясмина Калита, Тимур Ахмедов, Ахмет Эметов. Также на третий дан экзамен сдал тренер клуба.

Отметим, что развитию спорта в округе уделяют особое внимание. В Лобне действуют 18 бюджетных спортивных секций. Их воспитанники регулярно побеждают на соревнованиях разного уровня.

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Спортсмены Лобня
25 июня 2024, 15:00
Акция «Свеча памяти» прошла на Аллее Славы в Видном
Администрация Ленинского городского округа
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Торжественное мероприятие прошло на Аллее Славы в Видном ко Дню памяти и скорби. Участники акция «Свеча памяти» зажгли сотни огней в честь героев Великой Отечественной войны.

Во время церемонии была объявлена минута молчания, после чего жители возложили цветы к «Вечному огню». Затем из зажженных свечей активисты выложили на площади у мемориала слова «помним» и «скорбим».

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу родину в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Эта война оставила след в каждой семье, и мы обязаны помнить и чтить каждого, кто жертвовал своей жизнью за будущее нашей страны», - сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Участниками торжественных мероприятий в этот день стали депутаты Ленинского округа, настоятель Успенского храма, иеромонах Софроний Горохольский, полицейские, ветераны, волонтеры, представители администрации и «Молодой гвардии Единой России».

Всего ко Дню памяти и скорби в муниципалитета прошли свыше 20 мероприятий, в том числе концерт-реквием на площади у кинотеатра «Искра».

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Видное Ленинский округ Великая Отечественная война
25 июня 2024, 14:54
Подмосковная Система-112 приняла около 2 тысяч СМС с начала года
Unsplash
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Жители Московской области могут обратиться в Систему-112 с помощью СМС-сообщения. С начала года служба спасения приняла около двух тысяч заявлений данным способом.

В первую очередь такой способ обращения удобен для лиц с нарушением слуха и речи. Получив заявку, операторы 112 направят на помощь необходимые экстренные службы.

Напомним, всего за время существования данной функции операторы обработали около 600 тысяч СМС от жителей Подмосковья.

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Спасатели
25 июня 2024, 14:53
Процедуру получения протезов и слуховых аппаратов упростили в Подмосковье
Unsplash
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Жители Московской области, не имеющие инвалидности и нуждающиеся в протезировании, могут претендовать на бесплатное слухопротезирование и протезно-ортопедическую помощь. Теперь процедуру получения услуги упростили. Подать заявление можно можно по ссылке.

«Мы упростили процесс оформления документов для жителей и теперь при подаче заявления не потребуется предоставлять медсправку, она будет запрошена автоматически из поликлиники», - отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, ежегодно услуга предоставляется трем тысячам человек. Теперь им не придется получать бумажное направление в протезную организацию, обеспечение изделиями будет осуществляться по электронным спискам.

Напомним, что при подаче заявления на бесплатную протезно-ортопедическую помощь учитывается среднедушевой доход семьи, который не должен превышать трехкратной величины прожиточного минимума. Эти условия не относятся к слухопротезированию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Здравоохранение Поликлиники Госуслуги

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