Подопечным реабилитационного центра «Балашихинский» доставляют все, что необходимо для комфортной жизни. Курс восстановления сейчас здесь проходят около 60 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Мы приняли решение подписать соглашение в отношении взаимодействия, потому что подарки подарками, а мы еще нуждаемся в волонтерах. Это те, которые не считаются своим личным временем. Ребята приезжают и выгуливают наше страшнее поколение, они на колясках из-за проблем опорно-двигательного аппарата», - сказала директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» Ольга Садилова.

Центр посещают активисты регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». Они доставили гуманитарную помощь, часть которой предоставили городские организации и жители округа.

«В одни из дней раздался звонок в региональном ресурсном центре Подмосковья, и обычная женщина Балашихи сказала, что у нее есть новые халаты и ночные рубашки. И она хотела бы передать их нуждающимся. Я связалась с Ольгой Алексеевной и рассказала, что мы готовы оказать такую посильную помощь для наших бабушек, для нашего старшего поколения. Сторонники партии „Единая Россия“ собрали необходимую помощь», - рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Всего у организации семь филиалов в Железнодорожном, Балашихе и Реутове.

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