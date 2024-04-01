Волонтеры передали более 30 килограммов вещей в приют для животных в Химках

Читайте нас в:

«Силами волонтерского клуба, созданного на базе детского сада „Калинка“, мы за неделю собрали необходимые средства для собак. Таким животным важно и нужно помогать», - подчеркнула Мамай.

Все желающие могут помочь приюту лекарствами, кормом и другими необходимыми вещами.

Напомним, волонтерский клуб «Навигатор» на регулярной основе помогает не только приютам, но и участникам СВО, а также льготным категориям граждан.

Лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов отметил, что на территории Химок функционируют восемь приютов для бездомных животных, два из них можно найти на интерактивной карте профильных организаций Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».