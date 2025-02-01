Волонтеры организовали в Лосино-Петровском акцию «Покормите птиц зимой»

Волонтеры разместили кормушки в парках и скверах Лосино-Петровского, чтобы птицы смогли полноценно питаться в зимний период.

Как рассказала одна из добровольцев, она старается принимать участие в акции каждый год.

«В холодное время года трудно птичкам найти себе пропитание. А люди могут помочь. Каждый раз, когда иду в школу, насыпаю немного зерна и хлеба для птиц. Это помогает им выжить в мороз», - добавила участница акции.

Любой житель городского округа Лосино-Петровский может внести свой вклад в создание гармоничной городской среды, заботиться о природе, экологии и о пернатых друзьях.