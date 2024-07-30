Волонтеры очистили от мусора квартиру жителя поселка Огниково

Долгое время соседи пенсионера мучались от ужасных запахов и от паразитов. Жительница дома Галина рассказала об этой проблеме на выездной встрече с администрацией городского округа Истра в поселке Агрогородок. В итоге на очистку квартиры отправили бригаду рабочих.

«Мы старались вытащить из этой квартиры хотя бы то, что создает эти невозможные запахи. Потому что, к сожалению, человек, по-моему, не совсем осознает то, что у него происходит в квартире. Там очень много гнилых продуктов, и именно они источают весь этот запах», - поделился начальник территориального отдела Василий Акимов.

После квартиру пенсионера продезинфицировали хлоркой и другой химией. В течение трех дней помещение привели в порядок, а соседи наконец-то смогли вздохнуть спокойно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».