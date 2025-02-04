Волонтеры навестили ветеранов блокадного Ленинграда в Балашихе

В этот день партийцы, в числе которых был и член «Единой России» Григорий Чернышов, навестили Людмилу Яковлевну Бокованову и Маргариту Николаевну Лебедеву. В ходе визита ветеранам вручили памятные подарки, ставшие символами благодарности за их стойкость и мужество.

«Мы поговорили с ветеранами, и они поделились воспоминаниями о нечеловеческих условиях жизни в блокадном Ленинграде, о страданиях от голода и холода, постоянной опасности и непреклонном духе, который не был сломлен вражеской агрессией», - рассказал Григорий Чернышов.

Он подчеркнул, что память о блокадном Ленинграде - это не просто исторический факт - это живое свидетельство боли, которая до сих пор отзывается в сердцах тех, кто пережил эту трагедию.