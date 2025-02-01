Волонтеры навестили ветерана блокадного Ленинграда в Воскресенске

Он зачитывал волонтерам записи из дневника Александра.

«Входит мужчина, глаза страшные. Это наш папа, упал на дороге, подняться не мог. В то время начали выдавать пайки: 125 граммов хлеба, детям крупы. Большая часть пайка перепадала Вовчику, то есть мне», - поделился Владимир Бухаркин.

Его эвакуировали в детский дом в Ивановской области. Владимир получил педагогическое, а затем и техническое образование. Трудился Бухаркин инженером-испытателем и главным энергетиком на предприятии в Воскресенске. С женой Лидией они встретились в институте, поженились и воспитали троих детей.

В свои 86 лет Лидия Бухаркина плетет маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, а Владимир пишет стихи.

«Да, мы люди, у которых есть все и очень трудно себе представить, как можно было жить в тех условиях, в которых оказались ленинградцы, поэтому каждый раз - это слезы», - рассказала член местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в городском округе Воскресенск Александра Сахарова.

Владимир и Лидия Бухаркины вместе уже 60 лет. Лидия во времена осады Ленинграда находилась в Рязанской области.

«Голодали мы так же, как и вся страна, потому что все было для фронта. Было тяжело. После того, как рожь уберут, мы ползком подбирали эти колоски», - поделилась с гостями женщина.

Владимир Бухаркин родился в Ленинграде, на момент блокады ему было два года. В семье росли четверо детей. Брат Владимира Александр вел дневник, в котором описывал происходившие события.

«Этот дневник я отошлю в Санкт-Петербург. В музей Петропавловской крепости. Меня просили отдать его и в Воскресенск, и в Раменское, но он должен быть там, где он родился», - сказал житель блокадного Ленинграда Владимир Бухаркин.