Волонтеры напомнили жителям Воскресенска правила обращения с пиротехникой
Пиротехнические изделия ежегодно становятся причиной десятков несчастных случаев. Жителям муниципалитета рассказали, как нужно соблюдать технику безопасности, чтобы новогодние праздники не закончились визитом в больницу.
Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» провели профилактический рейд, целью которого было предотвращение несчастных случаев из-за пиротехники. Молодые люди вышли на улицы Воскресенска и рассказывали горожанам о правилах обращения с фейерверками и петардами.
Напомним, что приобретать пиротехнические изделия можно только в специализированных магазинах, иначе можно купить контрафакт. Салюты и фейерверки нужно запускать на расстоянии минимум 20 метров от жилых помещений или легко воспламеняющихся предметов. Нельзя запускать фейерверк с рук, при сильном ветре, а также под низкими навесами и кронами деревьев. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки, он горит в течение шести- восьми секунд. И ни в коем случае нельзя разрешать детям играть с пиротехникой.