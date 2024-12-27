Волонтеры напомнили жителям Воскресенска правила обращения с пиротехникой

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» провели профилактический рейд, целью которого было предотвращение несчастных случаев из-за пиротехники. Молодые люди вышли на улицы Воскресенска и рассказывали горожанам о правилах обращения с фейерверками и петардами.

Напомним, что приобретать пиротехнические изделия можно только в специализированных магазинах, иначе можно купить контрафакт. Салюты и фейерверки нужно запускать на расстоянии минимум 20 метров от жилых помещений или легко воспламеняющихся предметов. Нельзя запускать фейерверк с рук, при сильном ветре, а также под низкими навесами и кронами деревьев. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки, он горит в течение шести- восьми секунд. И ни в коем случае нельзя разрешать детям играть с пиротехникой.