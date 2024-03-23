Волонтеры начали сбор средств семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл»

Информация о сборе средств доступна на официальном сайте мывместе.рф Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем в Telegram-канале , что родные погибших получат по три миллиона рублей, находящимся в стационарах выплатят один миллион, получившим амбулаторную медпомощь - по 500 тысяч.

По последним данным СК, при теракте погибли более 60 человек. В подмосковном Минздраве уточнили, что в больницах остается 121 пострадавший, в том числе трое несовершеннолетних. Еще три ребенка скончались.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.