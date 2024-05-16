Волонтеры-медики посетят 57 ФАПов по акции «Добро в село»

Как рассказали в подмосковном Минздраве, движение волонтеров-медиков насчитывает почти 10 тысяч человек. Сегодня они отправились в ФАП в деревне Царево под Пушкино.

«Уже более пяти лет наши волонтеры-медики участвуют в этой акции. Ребята задействованы в уборке территорий фельдшерско-акушерских пунктов, а также в диагностике здоровья населения и профилактических занятиях - они обучают скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, рассказывают о важности ведения здорового образа жизни», - сказал глава министерства Алексей Сапанюк.

Такие выезды проведут и в других округах Подмосковья. Так, 17 мая добровольцы отправятся в Наро-Фоминск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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