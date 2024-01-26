26 января 2024, 21:14

Волонтеры из Воскресенска в День студента установили кормушки в парке Кривякино

Телеканал «360»
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Волонтеры из молодежного центра «Олимпиец» приняли участие в благотворительной акции. В День российского студенчества они устанавили кормушки в парке Кривякино.

Для ребят из Воскресенска так отмечать праздник стало доброй традицией отмечать этот праздник полезными делами для молодежи. Всего волонтеры закрепили на деревьях парка два новых домика для белок и три кормушки для птиц.

«У нас кормушки изначально в парке Кривякино были установлены в таком историческом стиле. В этом году мы обновили, сделали более удобными и каждый желающий может прийти и угостить белочек», - рассказала заместитель директора культурного центра «Усадьба Кривякино» Светлана Корнилина.

После экологической акции член Союза журналистов Подмосковья Александра Тер-Согомонова провела для волонтеров практикум, на котором рассказала ребятам о профессии репортера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл Год семьи в регионе. На торжественной церемонии многодетным семьям области вручили федеральные и областные награды.

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Праздники Студенты Воскресенск Парки
26 января 2024, 21:38
Более 500 учащихся отметили День студента на центральном катке Подольска
Телеканал «360»
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В Подольске студенты отметили свой праздник на центральном катке города в парке имени Виктора Талалихина. Бесплатным входом по студенческим билетам воспользовались около 500 учащихся колледжей и институтов.

На катке состоялась торжественная церемония с поздравлениями и награждением участников. Ольга Соколова, председатель комитета по делам молодежи администрации городского округа города Подольск, лично поздравила волонтеров города. Студенты помогали жителям микрорайонов Климовск и Шепчинки во время перебоев с отоплением. Она вручила 36 благодарностей.

После перед гостями выступили юные фигуристы из спортивной школы «Витязь». Для студентов округа лед открыли на два часа в вечернее время.

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Праздники Подольск Студенты
26 января 2024, 21:32
Свыше 70 вопросов жителей Лобни рассмотрели на выездной администрации
Телеканал «360»
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В Лобне состоялась очередная встреча выездной администрации с жителями городского округа. Специалисты отвечали на вопросы горожан свыше трех часов. Прием прошел в школе № 10.

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Вопросы жителей городского округа коснулись самых разных тем: оплата за жилищно-коммунальные услуги, благоустройство, работа управляющих компаний, расписание автобусов. Временно исполняющая обязанности главы администрации Лобни Анна Кротова провела личный прием и рассмотрела 13 вопросов. Всего специалисты приняли более 70 горожан. Каждое обращение зарегистрировали и составили специальную карточку, в которой затем обязательно появится отметка о решении вопроса.

Выездные заседания проводятся в выходные или вечером. Они позволяют жителям обратиться сразу к нескольким специалистам без предварительной записи. Любой желающий может задать вопросы, касающиеся практически всех сфер муниципалитета: здравоохранение, транспорт, образование, безопасность, культуру и спорт.

Около половины вопросов удается решить на месте. Свое обращение жители могут также разместить в социальных сетях или в чате управляющей компании. Однако большинство вопросов горожане задают непосредственно на приеме.

Благоустройство Лобня
26 января 2024, 18:50
Подмосковье поделилось опытом по снижению смертности на железнодорожных переходах
Минтранс Подмосковья
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Минтранс Подмосковья принял участие в рабочей встрече с коллегами из 22 регионов. Ведомство поделилось опытом проведенной работы по снижению смертности и травматизма на ж/д переходах.

«Установка камер с распознаванием лиц- один из самых эффективных способов борьбы с несоблюдением правил перехода через железнодорожные пути. Мы начали реализацию данного проекта в 2022 году и уже установили порядка 120 камер на 65 станциях Подмосковья - на тех, где было зафиксировано наибольшее количество смертельных случаев и нарушений правил», - отметил заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, данный способ позволил снизить смертность и количество нарушений правил перехода на 90%.

В комплекс мер также вошли: ремонт пешеходных переходов, ликвидация несанкционированных переходов, установка информационных стендов и ограждений вдоль путей, а также организация дежурств волонтеров на ж/д станциях.

Кроме того, для снижения числа нарушителей в регионе увеличили сумму штрафа за нарушения правил перехода до 1,5 тысячи рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
26 января 2024, 18:31
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 26 января
Unsplash
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Загруженность дорог Подмосковья составляет шесть баллов вечером 26 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском и Каширском шоссе.

Кроме того, движение затруднено на Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть аккуратными, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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Пробки Дороги

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