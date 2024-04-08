08 апреля 2024, 18:27

Волонтеры из Старой Купавны спасли собаку с серьезными травмами

Читайте нас в: Google Новости

На поле рядом с карьером Михалево с Старой Купавне прохожие обнаружили истощенное животное с переломами лап. Благодаря усилиям волонтеров собаку удалось спасти.

Волонтер Юлия Кузьмина сообщила, что одной из проблем стало то, что к месту нахождения собаки подъехать на авто из-за большого количества снега невозможно. Им пришлось взять с собой плед и еду для животного и пройти около двух километров. Собака весила всего около 10 килограммов и была в крайне истощенном состоянии.

По результатам осмотра стало известно, что животному всего полтора года, у него закрытый перелом передней лапы, начался некроз тканей и подозрение на пироплазмоз.

Лечение потребовало значительных финансовых затрат от волонтеров - около 210 тысяч рублей, и эта сумма продолжала расти. Юлия поделилась этой историей в социальных сетях и создала чат в мессенджере, который объединил около 200 человек, желающих помочь.

Благодаря общей помощи, волонтеры забрали Уми из клиники раньше срока благодаря ее быстрому выздоровлению. Сейчас собака находится на временном содержании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Животные Богородский
08 апреля 2024, 19:18
Подготовка специалистов для проведения ЕГЭ началась в Подмосковье
Пресс-служба Минобразования МО
Читайте нас в: Google Новости
Региональный этап подготовки специалистов, которые будут проводить ЕГЭ в 2024 году, начался в школе № 32 в Мытищах. Обучение проходят техники, ответственные за обеспечение работы системы видеонаблюдения на экзаменах.

В Министерстве образования Московской области подчеркнули, что видеонаблюдение является обязательным условием для проведения экзаменов. Специалисты, ответственные за работу систем, прошли обучение и ознакомились с нормативными документами. Вместе с экспертами они проанализировали проблемы прошлого года и получили консультации по техническим особенностям ЕГЭ-2024.

За ходом проведения экзаменов будут наблюдать федеральные и региональные эксперты. В случае нарушения пункт проведения должен будет оперативно отработать полученное замечание. На обучении проработали эту процедуру.

9 апреля обучение пройдут члены государственной экзаменационной комиссии Московской области, 10 апреля - руководители ППЭ.

Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Образование
08 апреля 2024, 19:10
Работники подмосковного онкодиспансера приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни»
Московский областной онкологический диспансер
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Московского областного онкологического диспансера приняли участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Мероприятие приурочили ко Дню здоровья и провели в парке «Пехорка».

Участниками акции стали более 100 человек. Организаторы отмечают, что мероприятие основано на рекомендации ВОЗ ходить ежедневно от шести до десяти тысяч шагов.

«Мы активно поддерживаем спорт и здоровый образ жизни, участвуем в городских мероприятиях и еженедельно играем в волейбол», - прокомментировала специалист по связям с общественностью Вероника Грачева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Семья
08 апреля 2024, 19:10
Уборку пыли и листвы после зимы на 93% завершили в Серебряных Прудах
АДМ Пушкинский
Читайте нас в: Google Новости
Месяц чистоты и благоустройства начался в Подмосковье с 1 апреля. Одна из важных работ — очистка тротуаров, дорог и улиц от смета. Лучше всего с этой задачей к этому дню справились в Серебряных Прудах, где выполнили уже 93% плана.

«К выполнению первой части заданий, выданных в системе СКПДИ, коммунальные службы приступили с 1 апреля. С начала месяца специалисты обеспылили более 6,8 тысячи локаций. После того, как смет уже собран, его необходимо оперативно убрать, чтобы мелкая пыль не разносилась по территории», - рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

В зеленой зоне по выполнению задач находятся 35 городских округов. На 93% очистку от смета завершили коммунальщики Серебряных Прудов, где убрали уже 98 адресов.

День добрых дел пройдет в Подмосковье 27 апреля. Участниками акции станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Серебряные пруды
08 апреля 2024, 19:09
Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря» в Балашихе завершат в 2024 году
Читайте нас в: Google Новости
Ремонтные работы идут в культурно-досуговом центре «Заря» Балашихи. Объект готов на 30%.

Стройкой и ремонтом занимаются свыше 40 человек, на месте трудится три единицы техники. Работы идут по обновлению кровли, фасада, отделке помещений и замене инженерных сетей.

Территорию также планируют благоустроить, установить скамейки, детскую площадку и сделать парковку.

Здание культурно‑досугового центра «Заря» построено в 1970-х годах. Здесь занимались местные творческие коллективы, как взрослые, так и детские. В стенах учреждения часто снимали музыкальные клипы и кино.

Завершить капитальный ремонт планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха Ремонтные работы

Новости по теме