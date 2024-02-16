16 февраля 2024, 12:48

Волонтеры из Солнечногорска передали бойцам СВО автомобиль повышенной проходимости

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Жительница Солнечногорска Ирина обратилась в администрацию округа с просьбой помочь приобрести автомобиль УАЗ для ее мужа, который находится в зоне СВО, и его сослуживцев.  Необходимую сумму собрали за три дня с помощью добровольцев, предпринимателей и депутатов муниципалитета.

Муж Ирины Теймураз ушел в зону СВО добровольцем в середине ноября прошлого года. В их семье растут трое детей. Старший сын Виктор приехал на вручение машины вместе с мамой. Автомобиль Ирина передаст бойцам лично вместе с гуманитарной помощью.

«Ребята очень нуждаются в данном автомобиле, так как на них возложены серьезные боевые задачи, у них есть необходимость в автомобиле для передвижения и успешного выполнения их работы и задач, которые перед ними поставлены», - сказала Ирина.

Глава округа Константин Михальков добавил, что помощь бойцам оказывают регулярно. Без внимания не остаются и их семьи.

«Мы всегда находимся рядом и по любым вопросам к нам можно обращаться. Детишкам Теймураза тоже передали сладкие подарки. Мы надеемся, что они поднимут настроение детям, пока папа защищает наше с вами право на русскую цивилизацию», - отметил он.

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Волонтеры
16 февраля 2024, 13:27
Строящийся детский госпиталь в Красногорске обеспечили электричеством
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Детский клинический центр имени Рошаля, который строится в Красногорске, обеспечили электричеством. Работы выполнили специалисты компании «Россети Московский регион».

Для того, чтобы присоединить больницу, энергетики установили распределительную подстанцию и проложили две кабельные линии протяженностью три километра.

Госпиталь запитали от подстанции «Павшино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов.

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Красногорск Здравоохранение Больницы Электричество Строительство
16 февраля 2024, 13:20
Двух жителей Подмосковья задержали за кражу топлива у поездов РЖД
УФСБ России по городу Москве и Московской области
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Преступную группу, которая промышляла воровством дизельного топлива у поездов РЖД, задержали в Подмосковье. Подробности сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Причастным к делу оказался сотрудник локомотивного депо. Во время исполнения своих служебных обязанностей он вместе с подельником систематически похищал дизельное топливо у поездов. Для этого использовали специально оборудованный автомобиль, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Топливо продавали, а прибыль делили между собой.

Сотрудники УФСБ поймали виновников с поличным на месте преступления. По предварительным данным, им удалось украсть более 20 тысяч литров ГСМ.

Возбуждено уголовное дело.

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РЖД Хищения Преступления Топливо Поезда
16 февраля 2024, 13:20
Запрещающие парковку знаки установят вблизи контейнерных площадок в 70 дворах Солнечногорска
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Парковку вблизи контейнерных площадок запретили в 21 дворе Солнечногорска. В ближайшее время специалисты установят соответствующие дорожные знаки еще в 50 дворах.

Сотрудники ГИБДД устанавливают дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» вблизи контейнерных площадок. Это позволит освободить проезд для спецтехники и коммунальных служб. Список проблемных адресов составили с учетом обращений жителей.

«Зачастую из-за нерадивых автолюбителей спецтранспорт не может подъехать и забрать мусор из баков. Как следствие - навалы и антисанитария. Чтобы решить эту проблему, возле контейнерных площадок решено запретить стоянку и остановку, а автомобили нарушителей будут эвакуировать на спецстоянку», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

За соблюдением новых правил проследят инспекторы Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области. Они будут фиксировать нарушения в мобильном приложении «Проверки Подмосковья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Солнечногорск
16 февраля 2024, 13:19
Школьники Подмосковья стали чемпионами мира по ментальной арифметике
Министерство образования МО
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Ученики образовательного учреждения «Перспектива» в Химках приняли участие в соревнованиях по быстрому счету в уме. По итогу Александр и Алексей Цветковы стали чемпионами мира по ментальной арифметике. Всего в чемпионате участвовали 450 детей из 15 стран.

Соревнования по быстрому счету в уме прошли в Мумбаи. Сборная России принимала участие в чемпионате при поддержке Всемирной ассоциации ментальной арифметики профессионалов. В команде было 15 участников в возрасте от шести до 15 лет.

Представители Подмосковья получили кубки и дипломы от Дэвида Ляо, основателя и председателя ассоциации PAMA Global.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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Дети Школьники

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