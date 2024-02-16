Волонтеры из Солнечногорска передали бойцам СВО автомобиль повышенной проходимости

Муж Ирины Теймураз ушел в зону СВО добровольцем в середине ноября прошлого года. В их семье растут трое детей. Старший сын Виктор приехал на вручение машины вместе с мамой. Автомобиль Ирина передаст бойцам лично вместе с гуманитарной помощью.

«Ребята очень нуждаются в данном автомобиле, так как на них возложены серьезные боевые задачи, у них есть необходимость в автомобиле для передвижения и успешного выполнения их работы и задач, которые перед ними поставлены», - сказала Ирина.

Глава округа Константин Михальков добавил, что помощь бойцам оказывают регулярно. Без внимания не остаются и их семьи.

«Мы всегда находимся рядом и по любым вопросам к нам можно обращаться. Детишкам Теймураза тоже передали сладкие подарки. Мы надеемся, что они поднимут настроение детям, пока папа защищает наше с вами право на русскую цивилизацию», - отметил он.

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