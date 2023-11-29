29 ноября 2023, 09:00

Волонтеры из Серпухова стали участниками слета Всецерковного православного движения «Верные»

Министерство образования МО
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В Серпухове состоялся слет Всецерковного православного молодежного движения «Верные». В нем поучаствовали волонтеры местного колледжа, сообщили в министерстве образования Московской области.

Студенты объединились в команду волонтеров «Доброе сердце».

«Богомолова Анастасия, Дубов Никита, Игнатова Диана, Мурашев Константин, Наумова Надежда встречали гостей, расселяли их по номерам, помогали с регистрацией и навигацией. Активисты колледжа впервые приняли участие в таком масштабном мероприятии. Конечно, они волновались, но сработали дружно и качественно», - уточнили в ведомстве.

В рамках слета прошло пленарное заседание. На нем выступил председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим, депутат Госдумы Петр Толстой, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и другие.

Гости и участники пообщались на такие темы, как милосердие и благотворительность, спорт и ЗОЖ, просвещение, патриотизм и творчество.

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Серпухов
29 ноября 2023, 09:46
Около 600 человек прошли курсы военной подготовки в клубе «Ярополк» в Красногорске
Телеканал «360»
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Курсы военного дела в спортивно-патриотическом клубе «Ярополк» в Красногорске открылись год назад. За это время подготовку там прошли около 600 человек, а 50 из них после отправились в зону СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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Активисты спортивно-патриотического клуба «Ярополк» бесплатно обучают всех желающих военной подготовке. Занятия проходят в зале и в полевых условиях - на стрельбище. Приходят в клуб «Ярополк» не только мужчины, женщины тоже учатся обращаться с оружием.

«Не важно, какой ты снайпер, какими навыками обладаешь. Самое главное - внутренний стержень. Когда мобилизация произошла, все сюда пришли, им стало спокойнее. Над внутренним стержнем мы тоже работаем», - сказал директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк», муниципальный депутат Илья Шадриков.

На базе клуба «Ярополк» появилось движение «Верим в тебя, родной!». Сейчас в нем состоят 150 человек. Это в основном женщины. Они плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, шьют рубашки, помогают госпиталям, собирают гуманитарную помощь и отвозят ее на передовую. Ближайшая такая поездка состоится в декабре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Активисты спортивно-патриотического клуба «Ярополк» бесплатно обучают всех желающих военной подготовке. Занятия проходят в зале и в полевых условиях - на стрельбище. Приходят в клуб «Ярополк» не только мужчины, женщины тоже учатся обращаться с оружием.

«Не важно, какой ты снайпер, какими навыками обладаешь. Самое главное - внутренний стержень. Когда мобилизация произошла, все сюда пришли, им стало спокойнее. Над внутренним стержнем мы тоже работаем», - сказал директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк», муниципальный депутат Илья Шадриков.

На базе клуба «Ярополк» появилось движение «Верим в тебя, родной!». Сейчас в нем состоят 150 человек. Это в основном женщины. Они плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, шьют рубашки, помогают госпиталям, собирают гуманитарную помощь и отвозят ее на передовую. Ближайшая такая поездка состоится в декабре.

Красногорск
29 ноября 2023, 09:28
Встреча молодежи Подмосковья с военным корреспондентом Марией Наумовой состоялась в Орехово-Зуеве
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Подмосковная молодежь из разных городов встретилась с  военным корреспондентом, чемпионкой мира по пауэрлифтингу Марьяной Наумовой. Встреча прошла 28 ноября в Орехово-Зуеве в рамках нового проекта Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области «Мы будущее. Сила смыслов».

«У нас более двух миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, у каждого свои увлечения и интересы. В современных реалиях, когда из разных источников поступает очень много информации, порой недостоверной, особенно важно разбираться, что происходит в мире на самом деле. Мы решили организовать для ребят встречи с топовыми спикерами, лидерами общественного мнения международного уровня, которым есть, что рассказать молодежи», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В Подмосковье поддержка участников СВО проводится на высоком уровне. В регионе продолжается акция «Доброе дело», которую инициировали подмосковные школьники и поддержал губернатор Андрей Воробьев. В городах открыт 81 волонтерский пункт сбора помощи. Отправлено уже 134 рейса - это почти пять тысяч тонн продуктов, медикаментов, инструментов и прочих нужных вещей.

Марьяна Наумова окончила Российский государственный гуманитарный университет, изучала гуманитарную миссию России на Ближнем Востоке. В 2015 году девушка получила приглашение от первой леди Сирии Асмы аль-Асад посетить Дамаск. Марьана провела там несколько встреч с местными жителями и государственными деятелями. Молодая спортсменка с официальным визитом была в Северной Корее, где посетила детские спортивные центры и провела мастер-класс для местной олимпийской сборной тяжелоатлетов.

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В рамках проекта пройдут встречи с военкорами, дипломатами, спортсменами, деятелями культуры и искусства и другими известными людьми. Темы для разговоров самые разные - от геополитики до героизма.

На встрече в Орехово-Зуеве военкор Марьяна Наумова рассказала, как в 2014 году впервые отвезла гуманитарную помощь в школы Донбасса. Потом стала освещать события из зоны СВО.

«Сейчас самое важное - сделать все, чтобы поддержать наших ребят в зоне боевых действий, собирать помощь, продукты, одежду, обмундирование. Бойцы должны видеть и чувствовать наше внимание, наше участие, знать, что с ними вся страна», - отметила Марьяна Наумова.

Волонтеры Молодежь Орехово-Зуево
29 ноября 2023, 09:20
Многодетных матерей наградили благодарственными письмами на концерте в Подольске
Телеканал «360»
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Праздничный концерт ко Дню матери провели в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске. Там многодетных матерей наградили благодарностями главы городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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«Матери объединяются, совместно реализовывают много социальных проектов. Хотелось бы вручить благодарности отдельным представительницам прекрасного пола и в их лице поздравить всех матерей городского округа Подольск», - сказал исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Одной из тех, кто удостоился награды, стала Ольга Зингис. Она родила и воспитала четверых детей, а сейчас руководит благотворительным фондом, который помогает военнослужащим «ZOV - Подольск».

Также награды многодетным вручил епископ Подольский и Люберецкий Аксий. Праздничный вечер продолжился концертом от лучших коллективов округа.

Праздники Подольск Семья Концерты
29 ноября 2023, 08:12
Камеры «Безопасный регион» установили в деревне Голубое под Солнечногорском
Unsplash
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Пять общественных пространств в деревне Голубое оборудовали камерами системы «Безопасный регион». Еще 149 видеокамер установили на подъездах жилых домов.

Теперь под видеонаблюдением находятся пешеходная дорожка около Новоголубовского пруда, пересечение улиц Родниковая и Тверецкий проезд, парковка торгового центра «Киоск», детская игровая площадка вблизи дома № 3, а также торговая точка и контейнерная площадка у дома № 2.

«Голубое - самый быстрорастущий микрорайон округа, и мы особое внимание уделяем его развитию. На встрече с губернатором жители просили усилить работу по обеспечению безопасности, поэтому мы выполнили установку пяти камер „Безопасного региона“ в общественных пространствах», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что еще 149 видеокамер установили на подъездах жилых домов в деревне Голубое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

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Солнечногорск

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