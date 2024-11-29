Волонтеры из Подольска стали призерами областной интеллектуальной игры

Молодым людям нужно было ответить на разнообразные вопросы - от истории России и специфики деятельности волонтеров до знания достопримечательностей региона. Команда из Подольска показала свою эрудицию и сплоченность в игре, заняв почетное второе место.

Победу одержала команда Шаховской, а третье место досталось ребятам из Серпухова. Победители игры получили денежный сертификат на развитие волонтерского центра в своем муниципалитете.

Ряд образовательных форумов для волонтеров проходил в Подмосковье с июля по ноябрь. В десяти мероприятиях приняло участие более тысячи добровольцев, которые получили новые знания и полезные навыки.

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