Волонтеры из Мытищ заняли третье место в конкурсе социальных инициатив

Подмосковные ученые создали уникальное устройство, которое увеличивает срок перевозки донорского сердца. А также смоделировали систему мониторинга за состоянием органа для пересадки, аналогов которой нет нигде в мире. В чем суть метода, в интервью 360 рассказала заведующая лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ, старший научный сотрудник МОНИКИ имени Владимирского Валерия Цвелая.

По ее словам, если раньше максимальное время транспортировки составляло четыре-пять часов, то теперь это шесть часов и более.

«Суть метода в том, что мы везем донорские органы, не охлаждая их предварительно, более того, транспортировка не происходит на льду. Сердце остается в нормотермическом растворе, в который мы добавляем нашу разработку - специальное вещество. Таким образом, замедляется метаболизм, орган, например, сердце визуально останавливается, но на самом деле метаболизм продолжается», - рассказала Цвелая.

Так как сердце не бьется и сделать привычные исследования невозможно, например, ЭКГ, ученые разработали уникальную систему мониторинга.

«Дышат не только наши клетки, дышит и сердце. Благодаря мониторингу мы может регистрировать флюоресценцию клеточного дыхания. То есть мы можем следить за тем, что происходит с сердцем во время транспортировки. Для этого мы используем специальную камеру, которая снимает работу сердца», - пояснила научный сотрудник.

Она добавила, что это программное обеспечение позволяет оценить математически, в какой стадии орган находится в конкретный момент и насколько он функционален. А главное - сможет ли он запуститься после пересадки. Аналогов изобретения наших ученых нет, заключила Цвелая.

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