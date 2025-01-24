Волонтеры из Можайска отправились на уборку разлившегося мазута в Анапе

На помощь в Анапу отправились заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Олег Балаев, руководитель можайских «Волонтеров Подмосковья» Павел Коршунов и студентка МГИМО Одинцова Ирина Паршина.

Добровольцы собирают и просеивают загрязненный мазутом песок на побережье, собирают его в мешки, которые затем вывозят с пляжей. В ликвидации последствий экологической катастрофы участвуют более 30 тысяч волонтеров со всей России.

«Ежедневно на побережье прибивает новый мазут», - рассказала Ирина Паршина. Олег Балаев отметил, что такие работы требуют широкой общественной поддержки. «Привлечение дополнительных ресурсов, включая поддержку волонтеров, играет одну из ключевых ролей в восстановлении экосистемы побережья», - подчеркнул он.