Волонтеры из Люберец помогут ликвидировать последствия катастрофы в Краснодарском крае

Как сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Толмачев, отряд активистов из Богородского округа, Бронниц, Дмитрова, Зарайска, Коломны и Люберец уже приступил к активной работе на пляжах Анапы. Молодые люди спасают черноморских птиц, пострадавших от экологической катастрофы.

«Ребята поехали в Анапу по собственной инициативе. Это было их желание, они не остались в стороне от беды, потому что для молодогвардейцев нет чужих несчастий, они приходят на помощь всегда», - добавил Александр Толмачев.

Депутат Совета депутатов Диана Алумянц отметила, что «Молодая Гвардия» всегда готова прийти на помощь другим.

«И в этот раз волонтеры пришли на помощь братьям нашим меньшим, которые пострадали от разлива нефтепродуктов в море», - рассказала Диана Алумянц.

По словам руководителя люберецкого отделения «Молодой Гвардии» Анны Лисак, среди главных задач волонтеров: осмотр и кормление животных, уборка клеток, вольеров и загонов, а также приготовление корма и оказание помощи пострадавшим птицам. Добровольцы работают в две смены, днем и ночью.

Напомним, столкновение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. В результате аварии в Черное море попало около 2400 тонн нефтепродуктов.