03 июля 2024, 17:07

Волонтеры из Лобни собрали более 100 килограммов макулатуры

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В рамках экологической инициативы молодежное движение «Волонтеры Подмосковья» успешно реализовало акцию «Переработка». В ходе мероприятия участники собрали 101 килограмм макулатуры и более 150 пластиковых бутылок для последующей переработки.

Также в городском округе Лобня продолжаются работы по благоустройству. Так, на улице Маяковского приступили к покраске бордюров, на Центральной, 8 волонтеры помыли фасад здания, а на Чайковского, 23 проводится ремонт второго подъезда.

Напомним, что каждый день в городе также проводятся регулярные работы по уборке поверхностного мусора, мойке дорог, покосу травы, обрезке веток, аэрации газонов и раздаче воды в автобусах.

Эти мероприятия направлены на поддержание чистоты и порядка в городской среде, что способствует улучшению качества жизни граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Лобня Волонтеры
03 июля 2024, 17:48
Дворы в поселке санатория имени Герцена благоустроят к концу июля
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Благоустройство в поселке санатория имени Герцена завершится в июле. Сейчас строители ведут комплексные работы во дворах на площади 11,5 тысячи квадратных метров.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с жителями поселка санатория имени Герцена. Он проверил, как продвигается благоустройство дворов. Сейчас строители устанавливают новые бордюры, размечают пешеходные дорожки и готовят основание для парковок.

Благоустройство территорий в округе продолжается. Так, вблизи дома № 49 в этом году планируют сделать парковку на 50 мест.

Помимо обсуждений капитального ремонта дорог и тротуаров, на личном приеме главы округа местные жители предложили обновить исторические памятники.

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Одинцово Благоустройство Дороги Ремонтные работы
03 июля 2024, 17:46
Строительная готовность школы в микрорайоне Катюшки в Лобне превысила 85%
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Строительство новой школы на 2,2 тысячи мест в микрорайоне Катюшки в городском округе Лобня близится к завершению. На данный момент ведутся работы по установке системы канализационных насосных станций и монтажу инженерных сетей.

На строительной площадке трудятся более 520 рабочих и задействовано 10 машин строительной техники. Внутри здания проходят отделочные работы, а также начался процесс завоза мебели и оборудования для будущих классов и кабинетов.

На прилегающей территории ведется прокладка трубопровода, который соединит школу с центральной насосной станцией. Уже установлена система для снижения уровня подземных вод, что обеспечит надежную и безопасную эксплуатацию здания.

Завершение основных строительно-монтажных работ запланировано до конца июля текущего года. Новое учебное заведение, расположенное рядом с жилым комплексом «Лобня Сити», откроет свои двери для учеников уже в сентябре.

Напомним, что строительство школы осуществляется в рамках государственной программы Московской области, направленной на улучшение образовательной инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Строительство
03 июля 2024, 17:42
Разворотную площадку для автобусов в Новом Городке построят к концу июля
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Разворотная площадка общественного транспорта будет обустроена до конца июля между домами № 21 и № 41 в поселке Новый Городок. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился жителями и обсудил с ними план благоустройства.

Вблизи площадки будет предусмотрено создание парковки для посетителей медицинской амбулатории. Также перенесут автобусную остановку и построят тротуар вдоль дома № 21. Руководитель муниципалитета призвал подрядчика в деталях проинформировать жителей о предстоящих работах на объекте.

«Одна из участниц встречи справедливо указала на отсутствие информации. Поручил установить баннер на месте будущего разворотного кольца, чтобы жители поселка видели, как изменится пространство по итогам благоустройства. Кроме того, разошлем сообщения по домовым чатам», - отметил Иванов.

Директор Одинцовского муниципального центра управления регионом Елена Меньшикова также обратила внимание на проблему с продавленной плитой и арматурой, торчащей из земли. Подрядчик решит эту проблему в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство Автобусы
03 июля 2024, 17:42
Мужчину с ножевым ранением артерии спасли в амбулатории Видного
пресс-служба Видновской КБ
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Пациента с ножевым ранением артерии спасли во врачебной амбулатории «Горки Ленинские». Мужчину доставили в медицинское учреждение прохожие, которые обнаружили его на улице в крови.

По словам медицинского персонала, пострадавший жаловался на головокружение, потемнение в глазах и слабость. Он получил удар ножом в предплечье в ходе драки, что привело к повреждению лучевой артерии и сильному кровотечению.

Врачи и медсестры амбулатории, включая Оксану Курбанмагомедову, не теряли времени и приступили к неотложным мероприятиям по остановке кровотечения, стабилизации давления и поддержанию жизненно важных показателей.

После экстренной операции в стационаре по сшиванию раненных сосудов и мышц, мужчина был передан на амбулаторное наблюдение.

Заведующий травматологическим отделением больницы Ибрагим Абакаров отметил профессионализм и грамотные действия медиков, благодаря которым удалось спасти жизнь пострадавшего.

«Сегодня он уже находится под амбулаторным наблюдением врачей», - добавил Ибрагим Абакаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Врачи Видное

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