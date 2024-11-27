Волонтеры из Котельников помогли собаке из приюта найти дом

«Домик Мелкашей» - это уникальный приют, где живут маленькие собаки и метисы. Сейчас в нем обитает от сорока до пятидесяти питомцев. Активисты не только поддерживают приют, привозя корм и необходимые вещи, но и помогают находить для животных новые семьи.

Так, одна из активисток в этот раз выбрала себе нового друга. Теперь у нее дома поселится собака из приюта, которая нашла заботливого хозяина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

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