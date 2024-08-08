Волонтеры из Дмитрова совершили автопробег на ретро-авто до Ржева
Активисты «Боевого братства» из Дмитрова поучаствовали в автопробеге. На ретро-автомобилях они проехали 300 километров до Ржева.
Предложил провести пробег руководитель «Волонтерской роты» Москвы и Московской области Максим Шадский. Организовал мероприятие представитель Дмитровского «Боевого Братства» Александр Светличный.
Участники автопробега посетили Ржевский мемориальный комплекс. Его создали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Памятник посвящен памяти советских солдат, павших подо Ржевом в 1942–1943 годах во время Великой Отечественной войны.
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