Волонтеры из Черноголовки рассказали о пошиве одежды для бойцов СВО

Обязанности волонтеры распределяют между собой: кто-то следит за порядком, кто-то разрабатывает идеи. Группу возглавляет Елена Модестова. По ее словам, главное в изделиях - это удобство и практичность.

Девушки шьют не только одежду, но и игрушки и подушки, которые можно сделать из остатков ткани. Лишнего материала не остается - все стараются использовать с выгодой.

Присоединиться к волонтерам может любой желающий. Мастерицы готовы обучить каждого. Помочь можно и по-другому - так, Елена Макаренко взяла на себя осмотр готовых изделий. Она проверят швы и наличие дефектов.

«После того, как девочки отошьют, белье стирается, одежда вся стирается и потом попадает сюда ко мне. Вот. И я далее все просматриваю, чтобы везде швы были, чтобы дырок нигде не было, вот, и наклеиваю размер», - рассказала она.

Работа в небольшом цехе кипит каждый день, иногда девушки остаются до поздней ночи. Но они уверены: гуманитарная помощь точно дойдет до адресата и принесет пользу общему делу.

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