Волонтеры из Богородского округа отправят открытки в дом престарелых

В Подмосковье учатся более 1,1 миллиона школьников, из них 117 тысяч — сели за парту впервые. Регион регулярно предоставляет различные меры поддержки педагогов, ведь их работа — это большая ответственность и очень важный труд. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье учатся более 1,1 миллиона школьников, из них 117 тысяч - сели за парту впервые. Регион регулярно предоставляет различные меры поддержки педагогов, ведь их работа - это большая ответственность и очень важный труд. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Молодые специалисты получают по шесть тысяч рублей ежемесячно, а классные руководители - 11 тысяч. Кроме того, педагогам компенсируют стоимость аренды жилья 20 тысяч рублей или 30 тысяч - для супругов, пояснил губернатор.

«В регионе существует социальная и бюджетная ипотеки, пособие молодым специалистам - 50 тысяч рублей при трудоустройстве и 100 тысяч рублей после двух лет работы, 150 тысяч рублей за подготовку двух и более стобалльников. Также работает программа „Земский учитель“ - это один миллион рублей», - отметил глава региона.

Кроме того, денежные выплаты получают учителя за участие в премиях «Лучший учитель-предметник» и «Лучший учитель начальных классов» - 300 тысяч рублей, а также за участия в различных конкурсах.

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