Волонтеры из Балашихи убрали более 500 мешков мусора с улиц города

Воспитанники физкультурно-спортивного клуба «Благо» городского округа Химки стали чемпионами России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Всего на турнире боролись за первенство 200 спортсменов из 28 регионов России.

Химчанка Наталья Саинчина забрала золото в беге на дистанции 400 метров с барьерами, а атлет Павел Саркеев преодолел полтора и пять километров и стал серебряным призером соревнований. Ранее спортсмен в составе национальной сборной среди участников с интеллектуальными нарушениями одержал первенство на международных состязаниях в Марокко.

Среди 400 спортсменов из 66 стран провели этап Гран-при. Россию представляли 19 спортсменов. Сборная нашей страны завоевала восемь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

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