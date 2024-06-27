Волонтеры из Балашихи убрали более 500 мешков мусора с улиц города
Активисты экологического лагеря работают на базе Молодежного центра «Новый Свет». Всего за одну уборку они собрали 558 мешков мусора с главных улиц Балашихи.
Волонтеры убрали адреса: микрорайон Авиаторов, улица Третьяка, лесопарковая зона вдоль улицы Зеленая, Маяковского, 10, лесопарковая зона вдоль улицы 40 лет Победы, Аллея Памяти, лесопарковая зона у озера Бабошка, территория Горенского лесопарка, Московский бульвар, 4, территория усадьбы Пехра-Яковлевского, улица Солнечная, территория стадиона «Ольгино», памятник в Сквере Ветеранов, территория Университета Вернадского.
Помимо улиц активисты навели порядок в библиотеке корпуса ИКМИТУ и в помещениях молодежного центра.
Отметим, что школьникам официально заводят трудовую книжку. Каждую смену они могут получить зарплату около 10 тысяч рублей.
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