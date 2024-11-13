Волонтерское объединение в Серпухове отметило двухлетие
Движение волонтеров «Добрые руки» в Серпухове отметило два года с даты основания. Сейчас добровольцы помогают бойцам спецоперации.
Волонтеры этой организации первыми в Серпухове начали шить спецодежду и элементы снаряжения для участников СВО, плести маскировочные сети. Руководителем объединения является Павел Михайлюк.
Движение появилось во Дворце культуры «Исток». Сейчас в здании идет ремонт и волонтеры работают в Богоявленском храме.
Участниками движения уже стали более 200 добровольцев. Они помогают военнослужащим.
К двухлетию объединения подготовили торжественное мероприятие. На нем наградили активных добровольцев. Им вручили благодарственные письма.
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