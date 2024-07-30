Волонтеров университета в Коломне поблагодарили за работу с детьми из Белгорода

Волонтеры гуманитарного университета занимались с ребятами, которые жили под обстрелами. У многих появились проблемы со здоровьем. Они окружили детей заботой, чтобы они смогли переключиться на более позитивные занятия: прогулки, игры, «развивашки». Студенты также помогали учителям во время занятий.

В этом году благодарность за работу с детьми из Белгорода получили Ксения Мартынова, Кристина Картошкина, Ксения Гордеева, Аида Красикова, Алина Романова, Егор Зинин, Антон Анохин, Артем Кондриков, Дарья Швец и Анастасия Осинина.

Труд волонтеров оценивали уже не раз. На имя ректора вуза Жанны Леоновой и лично волонтерам приходят письма от руководства лагеря и родителей детей.

«Вы делаете мир лучше, даря тепло и надежду в трудные времена, а еще - заботу о тех, кто в этом сейчас больше всех нуждается», - говорится в благодарности.

Напомним, дети и родители из Белгородской области приехали в Коломну в марте. Их разместили в оздоровительном лагере «Лесная Поляна». В корпусах созданы комфортные условия для жизни: семейные комнаты с санузлами, необходимой мебелью и техникой, на территории - детские и спортивные площадки. За комфорт отвечают сотрудники лагеря, а за досуг детей - волонтеры.

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