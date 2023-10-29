Волонтеров подмосковного фонда «Золотые руки Ангела» отблагодарили за помощь бойцам СВО

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Отмечается, что добровольцы делают все абсолютно бесплатно и отправляют в зону специальной военной операции на помощь бойцам.

Руководитель отделения фонда «Золотые руки ангела» в Котельниках Валентина Зюзь рассказала, что сначала в Котельниках пошивом занимались на дому, но это было крайне неудобно.

«Дело в процессе производства – нужно привезти материал, потом из него скроить, сшить, а готовую продукцию упаковать. Поэтому волонтеры организации из Котельников обратились к Главе города с просьбой предоставить помещение для работы», - рассказала Валентина Зюзь.

Она добавила, что просьбу исполнили практически моментально. Кроме рабочей площади организация также получила новое оборудование.

Глава города Котельники Сергей Жигалкин после общения с волонтерами фонда «Золотые руки Ангела» наградил их грамотами и вручил музыкальную колонку, чтобы создать максимально комфортные условия для такой важной работы фонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев оценил работу фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Он создан для оказания поддержки участникам СВО и их семьям.

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