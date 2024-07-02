Волонтеров и юнармейцев из Чехова наградили в День молодежи

Сам Владимир мечтает открыть в Чехове реабилитационный центр для военнослужащих округа. Его также отметили за развитие этой инициативы и работу по сбору гуманитарной помощи.

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Организаторы подготовили насыщенную программу ко Дню молодежи с концертами, конкурсами и мастер-классами. Гости праздника катались на карусели, катамаране и принимали участие в пенной вечеринке. Во время торжественной части провели награждение молодежных активистов округа.

«Я считаю, что такие награды должны быть обязательно. Это мотивирует молодежь совершать больше добрых дел, развиваться дальше, расти, преодолевать трудности и добиваться успеха», - рассказал участник «Молодой гвардии Единой России» Владимир Тернавский.