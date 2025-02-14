Волонтер в Истре помогла малышам Наро-Фоминского перинатального центра

Своим ремеслом Олеся Новикова и Наталья Крикунова помогают врачам спасать детей, которые родились раньше срока. Одежда, связанная их руками, играет важную роль в реабилитации. Шерстяные вещи стимулируют нервную систему, сохраняют тепло и не дают коже новорожденного пересохнуть, а также успокаивают.

Истринские мастерицы создают для «торопыжек» плюшевых осьминогов. Формат игрушки выбран не случайно. Ребенок перебирает щупальца и становится гораздо спокойнее, ведь они напоминают ему пуповину, с которой он играл в утробе мамы.

За вечер Олеся Новикова вяжет один носочек, так у нее получается почти 15 пар в месяц. Каждую из них она заботливо упаковывает в отдельные пакеты.

«Я пробовала вязать и большие носки, но как-то не то. Мне больше нравится вязать детские, потому что от них исходит какое-то тепло, какая-то радость. Я представляю этого малыша, как ему оденут эту шапочку, эти носочки. Позже я еще научилась вязать для них пледики мягкие», - поделилась многодетная мама.

Кроме многодетных мам вяжут пледы, носочки и шапочки студенты Истринского колледжа. Девушек этому научила их преподавательница Оксана Голубева. Она помогает спасать недоношенных уже два года и подключает к делу своих учениц.