14 февраля 2025, 11:48

Волонтер в Истре помогла малышам Наро-Фоминского перинатального центра

Медиасток.рф
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Каждую неделю из Истры в отделения интенсивной терапии Наро-Фоминского перинатального центра и детской больницы им. Г. Н. Сперанского направляются до 50 комплектов изделий ручной вязки. Их делают мамы из Союза многодетных семей муниципального округа Истра.

Своим ремеслом Олеся Новикова и Наталья Крикунова помогают врачам спасать детей, которые родились раньше срока. Одежда, связанная их руками, играет важную роль в реабилитации. Шерстяные вещи стимулируют нервную систему, сохраняют тепло и не дают коже новорожденного пересохнуть, а также успокаивают.

Истринские мастерицы создают для «торопыжек» плюшевых осьминогов. Формат игрушки выбран не случайно. Ребенок перебирает щупальца и становится гораздо спокойнее, ведь они напоминают ему пуповину, с которой он играл в утробе мамы.

За вечер Олеся Новикова вяжет один носочек, так у нее получается почти 15 пар в месяц. Каждую из них она заботливо упаковывает в отдельные пакеты.

«Я пробовала вязать и большие носки, но как-то не то. Мне больше нравится вязать детские, потому что от них исходит какое-то тепло, какая-то радость. Я представляю этого малыша, как ему оденут эту шапочку, эти носочки. Позже я еще научилась вязать для них пледики мягкие», - поделилась многодетная мама.

Кроме многодетных мам вяжут пледы, носочки и шапочки студенты Истринского колледжа. Девушек этому научила их преподавательница Оксана Голубева. Она помогает спасать недоношенных уже два года и подключает к делу своих учениц.

Дети Истра Волонтеры
14 февраля 2025, 13:09
Школьный музей в честь Героя СССР Василия Молокова открыли в Видном
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Школьный музей открыли 13 февраля в честь 130-летия со дня рождения первого Героя Советского Союза из Подмосковья, известного полярного летчика и военачальника, принимавшего участие в спасении экспедиции парохода «Челюскин», Василия Сергеевича Молокова. В торжественной церемонии приняли участие родственники, которые передали экспонаты.

Учебный день в Молоковской школе в Видном начался с торжественного митинга. В числе почетных гостей были глава округа Станислав Каторов, председатель местного Совета депутатов Станислав Радченко, председатель Совета ветеранов Подмосковья Виктор Пикуль, внучка Героя Татьяна Молокова и внучатая племянница Героя Елизавета Коробкина. Они открыли школьный музей в новой пристройке на 237 учащихся.

«Летчик Василий Сергеевич Молоков был удостоен чести принимать участие в значимых событиях в истории страны. Легендарная операция по спасению людей на пароходе „Челюскин“ стала символом героизма и стойкости советского народа. Именно за этот подвиг впервые в стране было введено звание Героя Советского Союза, и Василий Сергеевич стал одним из первых его обладателей», - обратился к присутствующим Станислав Каторов.

Станислав Каторов добавил, что благодаря таким личностям у будущих поколений есть достойный пример. Он поблагодарил внучку и внучатую племянницу, сотрудников школы и учеников за сохранение памяти Героя Василия Сергеевича Молокова.

Право открыть школьный музей предоставили главе Ленинского округа, председателю Совета депутатов, исполняющей обязанности директора школы и внучке Героя.

«Мой дедушка родился в селе Молоково, но потом переехал в Москву. Я уже родилась в столице и жила там с ним. Я помню его скромным и простым человеком, который никогда не рассказывал о своих подвигах. Он всегда стремился к порядку, и у нас в семье не привыкли говорить о его героической деятельности», - рассказала внучка Героя Татьяна Молокова.

Татьяна Молокова передала в музей экспонаты, которые хранились на даче. Теперь они будут служить молодому поколению, отметила она. В числе ценных вещей - саквояж, который Василий Сергеевич брал с собой в полеты.

Экспонаты в музей также передали автор проекта «Неизвестные герои Севера», член общественного комитета «Челюскинцы» Борис Дворкин, исполнительный директор Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член общественного комитета «Челюскинцы» Людмила Демихова, автор социально-значимого проекта для молодежи «О Челюскинской эпопеи на языках народов Арктики», член общественного комитета «Челюскинцы» Елена Найденова, правнучка Героя Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова, Член Совета общественного комитета «Челюскинцы», сотрудник Аппарата Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Светлана Болдырева.

Ученики и гости приняли участие в теле-мосте с учащимися школы № 150 в Красноярске и школы № 41 в Норильске, которые также носят звание Героя Советского Союза Василия Сергеевича Молокова.

Школы СССР Музеи Ленинский округ
14 февраля 2025, 12:33
Более 5 тысяч объектов газификации поставили на учет в Подмосковье с 2021 года
Медиабанк МО
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Программа социальной газификации действует в России с 2021 года. За это время на кадастровый учет в Подмосковье поставили 5 194 объекта.

Россияне теперь имеют возможность бесплатно провести газ до границ своих участков. С января 2024 по январь текущего года в Подмосковье зарегистрировали более 2 000 объектов газораспределения.

В общей сложности газ могут провести в 956 СНТ региона, где находятся 63,3 тысячи домов. В 2025 году работы могут коснуться 9,1 тысячи зданий, в 2026 – 11,2 тысячи, а в 2027 году – еще 14,5 тысячи. График составлен до 2030 года. Росреестр подготовил путеводитель для садоводов, в котором указаны действия, необходимые для участия СНТ в программе догазификации.

«Газопроводы являются социально значимыми объектами региона, учетно-регистрационные действия в отношении объектов газоснабжения осуществляются Управлением в кратчайшие сроки\", – подчеркнул заместитель руководителя службы Павел Иванов.

Газ
14 февраля 2025, 11:55
Около 100 патриотических мероприятий провели в Химках в январе 2025 года
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Муниципальный Совет депутатов городского округа Химки провели еженедельное заседание, во время которого подвели итоги проделанной работы в январе и наметили планы на будущее. Так, с начала 2025 года активисты и сторонники партии организовали и провели около 100 мероприятий.

Народные избранники регулярно информируют жителей о результатах проведенной работы. Такое взаимодействие позволяет реализовывать принцип публичной власти.

«С начала января приняли в работу около 100 обращений от жителей. В ходе заседания также наметили планы на ближайшее будущее. До конца февраля вместе с коллегами по депутатскому корпусу проведем около 200 встреч с горожанами. Представим химчанам свои отчеты о проделанной работе за прошлый год», - рассказал заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Встретиться с представителем депутатского корпуса может каждый желающий. График приемов граждан на февраль опубликован по ссылке. Узнать подробности можно по телефонам: 8 (495) 574-38-81 и 8 (495) 574-38-82.

Химки Депутаты
14 февраля 2025, 11:45
Новый склад предприятия «Самоспас» открыли в Истре
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В конце 2024 года предприятие в Истре реализовало инвестиционный проект «Строительство склада». Инициатива предусматривала возведение комплекса для производства и хранения средств спасения и эвакуации при пожаре.

«Самоспас» - это компания, которая является ведущим производителем в России автоматических систем спасения и экстренной эвакуации людей с высоты. Организация принимает участие в государственной программе «Производительность труда», направленной на то, чтобы помочь компаниям сделать работу сотрудников более эффективной и результативной, а также увеличить выпуск продукции.

Среди заказчиков «Самоспас» - государственные и коммерческие организации, а также частные лица из России, Казахстана и Белоруссии.

Сотрудники компании проводят измерения высоты зданий, обучают клиентов пользоваться самоспасателями, демонстрируют процесс спуска, а также устанавливают и тестируют стационарные точки крепления.

Истра Строительство Поддержка предпринимателей в Московской области

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