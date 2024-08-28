28 августа 2024, 11:16

Волонтер из Шатуры Евгения Чиркунова побывала в штабе «Народного фронта» под Курском

Читайте нас в: Google Новости

Председатель Молодежного парламента в Шатуре Евгения Чиркунова отправилась в штаб «Народного фронта» в Курской области. Ей удалось познакомиться с сотрудниками штаба и узнать, в чем нуждаются люди в пунктах временного размещения.

Евгения Чиркунова из Шатуры отправилась в Курскую область вместе с командой движения «Здоровое Отечество». Делегацию возглавил руководитель исполнительного комитета Михаил Кузнецов.

Активисты пообщались с сотрудниками штаба, узнали, какие есть потребности у людей, находящихся в пунктах временного размещения.

«Сейчас ситуация стабилизировалась с обеспечением жителей предметами первой необходимости. Основной запрос теперь на вещи для более комфортного и удобного проживания: матрасы, одеяла, подушки, мягкий инвентарь. Мы посетили два отдаленных ПВР, располагающихся в области. Привезли туда медикаменты, средства гигиены, сладости для детей», - сказала Евгения Чиркунова.

Девушка добавила, что это была лишь малая часть гуманитарного груза, который подготовили волонтеры движения «Здоровое Отечество». Большой гуманитарный конвой отправили накануне. Его сформировали с учетом пожеланий жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Шатура Курская область
28 августа 2024, 11:18
Жительнице Курской области помогли с обеспечением лекарствами в Балашихе
Читайте нас в: Google Новости
Пострадавшая из Курской области обратилась за помощью к депутату Московской областной Думы Владимиру Шапкину. Мать женщины нуждается в жизненно важных препаратах. Прием прошел в Балашихе.

Прием жителей в Балашихе провел депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин.

С просьбой о помощи к нему обратилась Светлана. Вместе с мужем и тремя детьми она переехала в округ из Курска в 2007 году. В связи с боевыми действиями женщине пришлось перевезти мать из города Суджа Курской области.

Как оказалось, мать заявительницы страдает диабетом. Для полноценной жизни ей необходимы лекарства. Их и попросила Светлана.

Также семье требуется инвалидная коляска для пожилой родственницы, которая живет с ними. Владимир Шапкин отреагировал быстро и взял ситуацию под личный контроль.

«Уже сейчас предпринимаются меры по оперативному решению вопроса с обеспечением лекарствами. Кроме того, мы предоставим материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и окажем содействие в обеспечении инвалидной коляской на время, необходимое для восстановления здоровья», - сообщил Владимир Шапкин.

Записаться на прием в общественную приемную жители могут по телефону: 8 (985) 193-64-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лекарства Депутаты Балашиха
28 августа 2024, 10:48
Вторую партию гумпомощи для жителей Курской области отправили из Фрязина
Читайте нас в: Google Новости
Жители и сотрудники предприятий Фрязина собрали новую партию гуманитарного груза. Ее отправили в Курскую область.

Продукты и вещи продолжают ежедневно приносить неравнодушные жители Фрязина в пункты сбора. Активную помощь пострадавшим в Курской области оказывают и местные предприятия.

«Предприятия нашего научно-производственного комплекса вносят огромный вклад в оказание помощи соотечественникам из регионов, которые находятся в зоне боевых действий. Они закупают тактическую технику, обмундирование, запасные генераторы, лекарства, а для гражданских - одежду, еду и школьные принадлежности. Благодарю руководителей и сотрудников городских предприятий за бескорыстную помощь общему делу», - прокомментировал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Сейчас в распределительный центр, а затем в Курск отправится вторая партия гумпомощи. Ее загрузил вместе с волонтерами глава муниципалитета.

В округе продолжают работать три пункта сбора. В ДК «Исток», молодежном центре и общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Фрязино Курская область
28 августа 2024, 09:08
Молебен к началу учебного года провели в Дмитрове
Читайте нас в: Google Новости
Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл совершил напутственный молебен. Службу в Успенском кафедральном соборе в Дмитрове приурочили к предстоящему началу учебного года.

Епископа торжественно встретили перед Успенским собором благочинный Дмитровского церковного округа, протоиерей Афанасий Чорногуз и заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина. Визит был приурочен к кануну Успения Пресвятой Богородицы, началу нового учебного года и 870-летию Дмитрова.

Владыка впервые провел в Дмитрове такой масштабный молебен в сослужении с духовенством Дмитровского, Яхромского и Рогачевского благочиний. Он также обратился с проповедью к школьникам и призвал их трудиться, проявляя терпение. После епископ Кирилл передал директорам школ новые учебники по основам православной культуры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Религия Дмитров
28 августа 2024, 08:58
Спортивный инструктор Варвара Шумик пополнила штат детского сада в Дмитрове
Читайте нас в: Google Новости
Инструктор по физической культуре Варвара Шумик начала работать в Дмитрове. Она будет вести занятия в двух детских садах округа.

Варвара занималась санным спортом и входила в состав сборной Московской области. Она окончила Внуковскую школу в Дмитрове и поступила в местный филиал университета «Дубна» по целевому набору. Этим летом выпускница вуза начала вести занятия в детских садах «Родничок» и «Золотой ключик».

«Дети меня приняли очень хорошо, им нравятся занятия физкультурой. Сейчас, летом, мы стараемся проводить их на улице. Это и эстафеты, и командные игры, а утром для всех детей и даже воспитателей - обязательная физзарядка: веселая и с музыкой», - рассказала Варвара.

В будущем молодой педагог планирует совершенствоваться в профессии и повышать квалификацию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Детские сады

Новости по теме